Licenciada en Ciencias Empresariales, Paula Romero lidera en Paula Romero Medical Clinic a un equipo que con su constancia y espíritu emprendedor, ha logrado ser un referente en la medicina estética y belleza integral ofreciendo un servicio para el bienestar personal. La empresaria será una de las ponentes del evento eWoman Salamanca el 30 de enero.

- No es fácil ser emprendedor, ¿cómo fue su caso?, ¿por qué decidió emprender en el mundo de la medicina estética y la belleza?

–Decidí emprender en el mundo de la medicina estética y la belleza integral hace más de 15 años porque desde muy pequeña lo viví muy de cerca. Este mundo me apasionaba, me gusta verme bien y me gusta hacer sentir bien a los demás. Esto es lo que me hace feliz.

- ¿Qué dificultades encontró en el camino y cómo logró sobreponerse y lograr el éxito actual?

–El éxito actual es fruto de un trabajo constante, apasionado y muy duro, sacrificando en muchos casos parte de mi vida personal. Conseguí sobreponerme a las dificultades en el camino hacia el éxito sin tirar nunca la toalla y siguiendo día a día ilusionándome con mi trabajo.

- ¿Ha encontrado barreras por ser mujer en el mundo empresarial tan masculinizado en Salamanca?

–Como todas las mujeres empresarias salmantinas las barreras que nos encontramos para alcanzar el éxito empresarial es mucho mayor que las que tiene un hombre cuyo reconocimiento empresarial está más valorado. Nosotras a parte de tener que conseguir el éxito profesional tenemos que hacernos cargo en la mayoría de los casos que conozco de la responsabilidad familiar.

- El emprendimiento femenino sigue por debajo del masculino, ¿las mujeres muestran cierto miedo a arriesgar? ¿Por qué?

–Las mujeres actualmente estamos demostrando que tenemos las mismas capacidades que cualquier hombre. A esas mujeres que tienen miedo, les diría que no dejen de luchar por sus sueños, que analicen y gestionen, pero que el riesgo en ocasiones hay que correrlo para alcanzar lo que deseas.

- Siempre ha dicho que la constancia y la formación son fundamentales en un negocio, ¿cuáles son las claves del éxito?

–La constancia y la formación son dos pilares básicos para la empresa. Si quieres ofrecer lo mejor a los demás, tú debes disponer de ello. Por esto hago tanto hincapié en la formación. Nos hace más profesionales, no puedes dejar de innovar y siempre siendo constantes en el trabajo y en el esfuerzo.

- ¿Cuál es su labor al frente de una empresa en expansión, cada vez con más clínicas?

–Actualmente mi labor en la empresa es liderar un equipo de 10 personas en Salamanca, que gracias a su trabajo y con el apoyo de mi coach empresarial, me permiten también realizar la gestión para poder expandir nuestro proyecto, tanto en centros de Castilla y León como a otras Comunidades Autónomas. Este es uno de los objetivos marcados para este año 2020 siempre estando presente nuestra imagen y filosofía.

- ¿Es compatible el éxito profesional con la vida familiar? ¿Cómo hace para poder compaginarlo todo?

–Claro que es compatible el éxito profesional con la vida familiar. En mi caso, me organizo para poder disfrutar también de mi pequeña y realizar mi trabajo. Es fundamental la ayuda, poder disponer de un equipo de trabajo muy comprometido y de la ayuda de mi familia.

- ¿Qué es lo más difícil de su trabajo y lo más gratificante?

–Lo que me resultó difícil fue liderar un equipo de trabajo grande en el cual la mayoría son mujeres, consiguiendo un lazo de unión entre todas ellas que nos lleva al éxito empresarial. Y lo más gratificante es el reconocimiento por parte de mi equipo, de mi familia y de mis clientas en el día a día de lo bien que estamos haciendo las cosas. Gratificante es entrar por la puerta de la clínica sonriendo y ver una sonrisa en cada una de las chicas, y entrar con ganas de seguir ofreciendo a nuestras clientas un servicio para su bienestar.

- ¿Qué políticas de apoyo a la mujer tiene en su empresa?

–Las políticas de apoyo a la mujer en mi empresa es conseguir entre todo el equipo conciliar nuestras vidas profesionales con las personales, trabajando unidas y apoyándonos las unas a las otras cada vez que lo necesitamos.

- Paula Romero Medical Clinic es una empresa que también apuesta por empoderar a la mujer, ¿en qué ámbitos ha realizado acciones en este sentido?

–Mi empresa empodera a la mujer cada día no sólo con eventos como el que hicimos con Elena Tablada sino que para mí es mucho más importante el trabajo que hacemos cada día de puertas para dentro de la empresa porque intentamos empoderarlas haciéndolas sentirse a gusto con ellas mismas y así lo transmitimos en el resto de ámbitos de nuestras vidas.

- ¿Qué le diría a las mujeres para que lucharan por sus sueños?

–Les diría que nunca se pueden rendir, que hay que superarse cada día y tener ilusión y pasión por lo que hacemos; es lo que nos hace crecer a nivel personal y profesional de manera conjunta.