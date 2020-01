Luisa de Paz, licenciada en Filosofía y Derecho pasó de su trabajo en los departamentos de Guiones, Relaciones Internacionales y Asesoría Jurídica de TVE a volcarse como alcaldesa en el desarrollo de Vitigudino.

–Por fin una alcaldesa... en Vitigudino.

–Sí, creo que soy la primera mujer que es alcaldesa en Vitigudino. No hay que darle más importancia de la que tiene. Lo importante es la ilusión y el empuje con que se hacen las cosas, sea hombre o mujer. Pero sí es cierto que, creo, puedo aportar una mirada diferente a los problemas de Vitigudino y de la comarca.

–¿A qué se refiere con una mirada diferente?

–A muchos temas. Por ejemplo estamos en una zona que pierde población pero ya no tanto porque se va, sino porque al igual que en toda España los nacimientos son pocos y la población está muy envejecida. Creo que las mujeres tienen mucho que decir en este tema y deben tener puestos de responsabilidad. Podemos aportar una mirada diferente. Todos los estudios dicen que la mujer fija población. Si la mujer tiene trabajo y no echa en falta nada fundamental se queda; y no solo ella sino toda la familia que pueda tener alrededor.

Por eso nada más entrar tuve el propósito de ofrecer puestos de responsabilidad a todas las mujeres de la corporación, independientemente del color político con el que accediera al Ayuntamiento. Y lo he cumplido.

–Pero ¿cómo lo va a hacer?

–Queremos impulsar a los empresarios de la localidad. Queremos atraer a otros nuevos. Generar trabajo es la manera de fijar población. Y tenemos que hacer atractivo el pueblo para que inviertan. Haré yo misma de ventanilla única para escuchar todo lo que necesite cualquier persona que quiera invertir en Vitigudino. Y eso también va por cualquier pueblo de la comarca. Si cualquier alcalde, del color que sea necesita algo de esta alcaldesa, aquí estoy. Porque Vitigudino es la comarca y la comarca es Vitigudino.

–¿Cómo es el tránsito de vivir Madrid, trabajar en TVE y ahora vivir en un pueblo de pocos habitantes como Traguntía?

–Uno lleva la vida por dentro. Estar en un sitio u otro es más relativo de lo que parece. Lo importante es sentirse vivo y activo, volcar toda la ilusión en lo que haces. Vivir en un pueblo pequeño es tan bueno o tan malo como vivir en Madrid. Se ha idealizado el estilo de vida urbano, sobre todo en una franja generacional. Yo creo que puedo aportar mucho y quiero hacerlo. Tengo el convencimiento personal de que puedo ayudar a Vitigudino y la determinación para sacar adelante buenos proyectos.

–Uno de los problemas es la despoblación.

–Es un problema de Castilla y León de una manera especial pero en nuestra comarca y todavía más acusado por eso no podemos perder tiempo. Solo viendo el censo de población ya se adivina lo que pasará en los próximos veinte años. Todas las Administraciones deben sentirse concernidas por esta amenaza y tomar decisiones realistas, pasar de la teoría a la práctica.

–¿Existen políticas contra la despoblación que se puedan hacer aquí?

–Pues claro que existen. Una mayor actividad económica y que no falten los servicios básicos. Las administraciones tenemos que hacer atractivo el pueblo para que se ubiquen empresas que generen actividad económica y trabajo. Y que esos trabajadores vean las ventajas de vivir aquí porque tienen los servicios básicos que puede necesitar una familia. Lo que no se puede hacer es llorar ni esperar que otros hagan el trabajo, hay que moverse y trabajar. Pero hay que tener convencimiento personal y yo lo tengo.

–¿Y qué puede aportar la mujer a la despoblación?

–Yo creo que la mujer es una de las claves más importantes. Las mujeres somos la argamasa de una sociedad. Tenemos capacidad de arrastre. Por los roles que han desempeñado en la familia a los que se suma que las nuevas generaciones de mujeres no tienen miedo de emprender. Hay un campo amplísimo para ejercer nuestro potencial. El mundo rural es una gran oportunidad y especialmente para la mujer. Yo estaré no sólo empujando cualquier iniciativa sino apoyando de manera efectiva desde donde estoy.

–La veo muy determinada.

–Yo no necesito la política para vivir, ni vengo a buscar nada. Tengo una edad y unas circunstancias que me permiten dedicar mi tiempo al pueblo. Vengo a traer lo que pueda. Utilizaré todos los contactos que tenga en favor de Vitigudino. Me gustaría que todos los concejales se pusieran a trabajar de la misma manera. Así que sí; determinada absolutamente.

–¿Qué proyectos concretos tiene para Vitigudino?

–Vitigudino necesita infraestructuras, las estamos dibujando. Necesita convertirse en referente de la comarca, estamos redactando proyectos, y necesita empresarios que inviertan, les estamos animando a ello. El pueblo tiene que tener todo lo que una familia pueda necesitar desde los niños a las personas mayores.

–¿Echa de menos el trabajo en la televisión?

–Rotundamente no. Aposté por dar un giro radical, no tanto de trabajo como de cambio en la elección de cómo, dónde y por qué vivir esta etapa. Fue una decisión muy, muy meditada, y soy feliz de haberla tomado. Es volver a las raíces pero con la experiencia y la satisfacción de poder elegir y las ganas de luchar.

–Dada su afición por la literatura, ¿cómo le gustaría adaptar esta legislatura a un guión para la televisión como ha hecho con grandes títulos?

–Primero hay que escribir la legislatura y estoy con todo mi equipo centrada en eso. Cada minuto cuenta y no podemos perder más tiempo. Vitigudino tiene que volver a ser la locomotora de la zona, no se puede quedar dormido, tiene que despertar porque no se puede permitir seguir así. Después serán los electores los que adapten la legislatura, escribiendo el guión de la próxima.