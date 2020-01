– Enjoy es una empresa comprometida con la mujer, ¿qué políticas de igualdad y de apoyo a la mujer tienen?

–Somos una compañía en pleno crecimiento. Apostamos, sin ninguna duda, por la igualdad y que creemos que es indispensable para el éxito que queremos conseguir, ser una compañía de referencia en el sector que actualiza la imagen de la mujer en el sector deportivo. Estamos dando los primeros pasos para implantar políticas que favorezcan el apoyo a las mujeres. En procesos de selección vemos cada vez hay más mujeres que se forman para trabajar en este sector y además buscan proyección y crecimiento. En Enjoy podemos presumir que dentro de su staff de alta dirección contamos con presencia de varias mujeres. Además participan en grupos de trabajo organizados por el sector dirigidos solo a mujeres en los que se fomenta el apoyo personal, comparten experiencias, se dan a conocer y forman una comunidad dentro del sector deportivo.

–¿Por qué es tan importante la igualdad real en el ámbito laboral?

–Una de nuestras visiones de empresa es formar un equipo comprometido en hacer la vida de las personas mejor, en fomentar las prácticas de vida saludable, en divertirse practicando deporte y ejercitándose. Disfrutar de tiempo de ocio de calidad es fundamental, sin ataduras, sin complejos. Queremos ser una escuela que genere hábitos y a través de la igualdad podemos conseguirlo. Sin igualdad, no hay equipo y sin equipo no hay desarrollo y sin desarrollo no hay proyecto.

–También apoyan a la mujer tanto en el ámbito deportivo como social, ¿en qué se refleja ese apoyo y por qué lo hacen?

–Socialmente estamos colaborando en que la mujer se haga hueco en el deporte. Para ello necesita apoyo de instituciones y empresas como Enjoy que apuestan por ello. Concretamente en Salamanca, como patrocinadores oficiales de C.B. Perfumerías Avenida y siempre que está a nuestro alcance, colaboramos en eventos como la Carrera contra la Violencia de Género. En otras ciudades españolas seguimos esta misma línea y en Portugal patrocinamos al equipo femenino de voleibol Leixoes, de Matosinhos.

–La mujer cada vez tiene más importancia en el ámbito deportivo, ¿también se nota eso en la afluencia de mujeres a sus centros?

–En Enjoy estamos muy satisfechos porque estamos consiguiendo uno de nuestro principales objetivos que es llegar al máximo número de personas de 0 a 100 años sin importar sexo, raza, cultura... ahora mismo los datos de afluencia nos denotan casi un empate técnico. Tenemos un 51% de mujeres y un 49% de hombres que acuden a nuestros centros. Concretamente en Salamanca se desmarca un poco más el sector femenino con un 53% de afluencia frente al 47% de hombres.

–Por su trabajo diario, ¿cuáles son las claves del éxito de las mujeres en el ámbito deportivo?

–Hay mucho esfuerzo detrás, dedicación y pasión. Hay que tener convicción, ser fiel a ti en conseguir transmitir a todo un equipo de personas la importancia de esta transición cultural y social que vive el deporte y la educación física para la equiparación laboral y deportiva entre hombres y mujeres. También es cierto que hay que estar continuamente renovándose y actualizarse de las nuevas tendencias. La clave, sin duda, está en la educación y en que las mujeres rompan mitos y vergüenzas del pasado.

–¿Cuáles son los próximos proyectos de Enjoy para este nuevo año?

–Además de sorprender a los salmantinos con nuevos productos y servicios en los centros de Multiusos y Aldehuela, este año estamos construyendo un gran complejo deportivo de Oviedo y para los próximos meses esperamos abrir en Avilés, Gijón, Burgos, Zaragoza, Oporto entre otros más que deseamos poder confirmar muy pronto.