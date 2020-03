La conservación de los bosques incide en la creación de empleo

Ese apoyo necesario que no supondría coste a la Administración ni exigiría aumento de impuestos, se puede canalizar a través del “céntimo verde” como existe en Canarias, o con parte del impuesto al consumo de combustibles fósiles como se está aplicando en otros países, fondos que obligatoriamente serían utilizables para la conservación de los bosques, y por tanto para la creación de empleo y fijación de población.

Todos los socios de Asfosa y del resto de Asociaciones Forestales de cada provincia de Castilla y León, tienen el convencimiento de que los bosques no se cuidan solos y la determinación de que cualquier ayuda no sería en beneficio particular, sino que se invertiría en esa gestión y conservación de los bosques, mejorando los mismos y creando empleo en el medio rural.