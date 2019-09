Este curso comienza con una nueva etapa en la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. CSIF Educación CyL se ha puesto en contacto desde el primer momento con el nuevo equipo de gobierno, exigiendo que cumpla los compromisos adquiridos en la anterior legislatura. Ya no sirven las excusas. De forma prioritaria, demandamos que la reducción de horario lectivo del profesorado de la enseñanza pública sea una realidad. Ya es hora de que el profesorado de Castilla y León tenga esta reducción de horario lectivo que otras Comunidades tienen hace años. Lo hemos firmado en un Acuerdo el pasado 21 de mayo, que establecía: “para que los cuerpos docentes de enseñanzas no universitarias puedan disfrutar de la jornada previa a la aprobación de la Ley 1/2012, se realizarán las actuaciones que implanten la aplicación de la jornada laboral de 35 horas en las partes lectivas, complementarias y de libre disposición el 1 de septiembre de 2019”.

Durante todo el verano CSIF ha estado esperando una convocatoria de reunión tanto en el ámbito general de la Función Pública de nuestra Comunidad como en la recién renovada Consejería de Educación, para poner en marcha este acuerdo, convocatoria que no se produjo durante todo el período estival. Era el momento crítico antes del comienzo de curso escolar y ante el temor de que los docentes fuéramos los grandes olvidados de la Junta de Castilla y León y las 35 horas llegaran para unos colectivos y para otros no, perdiendo de nuevo otro curso escolar que se vio confirmado por la falta de respuesta de la Administración, se hizo necesario llamar a la movilización. Por ello, el pasado 5 de septiembre nos concentramos ante la Consejería de Educación los tres sindicatos con representación en el ámbito de Función Pública, firmantes del Acuerdo de la vuelta a las 35 horas para todos los empleados públicos de la Junta de Castilla y León. CSIF ha sido claro desde el principio, CSIF ha firmado un buen acuerdo que se cumplirá y permitirá que pase por Mesa Sectorial de Educación -en la que no están determinados sindicatos que se limitan, por un lado, a atacar a los que tenemos representatividad para firmarlo y, por otro lado, a exigir su aplicación, que solo es posible porque nosotros sí lo hemos firmado.

Nuestra labor sindical se debe a los trabajadores a los que representamos y la base de cualquier negociación es el cumplimiento de lo firmado. Y eso ha hecho CSIF y eso seguirá haciendo: luchar por la mejora de las condiciones socio-laborales del profesorado de la enseñanza pública de Castilla y León, que no se limita a las 35 horas. comenzamos otro curso escolar con la mochila cargada de reivindicaciones: porque ya es hora de que de que el profesorado de Castilla y León vea incrementadas sus retribuciones, y deje de estar a la cola con respecto al resto del profesorado de España; de bajar el porcentaje de interinidad; de estabilizar las plantillas docentes; de reducir la burocracia en los centros docentes; de convocatorias de acceso a Cátedra; de mejorar las licencias y permisos; de reconocer la función tutorial; de reducir la jornada a los mayores de 55 años; de mejorar realmente la atención a la diversidad; de implementar la carrera profesional y mejorar la retribución de los sexenios; de acabar con las competencias impropias del profesorado, no somos enfermeros, bibliotecarios, administrativos,... somos docentes de profesión y vocación.

Esperamos que esta nueva etapa sea de diálogo y negociación para la mejora no solo de las condiciones sociolaborales de los docentes, sino de toda la Educación pública de Castilla y León.

