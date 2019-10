Las diferentes iniciativas impulsadas hace unos días ponen de manifiesto una cuestión muy clara: la comunidad internacional pide a todos los actores del planeta nuevas medidas contra el calentamiento global y, sobre todo, mayores esfuerzos para cumplirlas.

“El cambio climático es un desafío global que sólo podremos superar todos juntos”, remarcó Angela Merkel durante la Cumbre sobre la Acción Climática organizada en Nueva York. El encuentro, que sirvió para que cerca de 70 países prometieran mayor implicación en la reducción de emisiones en aras de satisfacer los objetivos internacionales de París, podría no obstante caer en saco roto dado que no cuentan con el compromiso de EE.UU ni China, cuyas emisiones representan aproximadamente el 50% del total del planeta.

“A día de hoy, todavía existe cierta incertidumbre sobre cómo será exactamente el sistema energético descarbonizado en 2050. Sin embargo, teniendo en cuenta la necesidad de seguir investigando, así como los largos ciclos de inversión en general, es necesario establecer un marco político y regulatorio que permita impulsar el proceso de descarbonización ya en la actualidad”, señalaba Walter Boltz, experto en regulación y miembro de la Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER), a finales del pasado mes en una jornada de la Fundación Naturgy.

“Es necesario definir un sistema regulatorio que estimule las inversiones necesarias para lograr la descarbonización del mercado energético en la UE en 2050, y ello significa disponer de un modelo mixto de electrificación y de gas renovable”, añadía en el mismo evento Christopher Jones, experto energético y profesor del European University Institute.