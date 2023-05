Un error de plazos deja a Vallejera de Riofrío sin lista independiente tras 24 años en el poder

Un error de plazos ha dejado a Vallejera de Riofrío, en la comarca de Béjar, sin lista independiente después de 24 años en el poder. La agrupación no adscrita no presentó en tiempo su candidatura y ha quedado excluida del proceso electoral por lo que esa localidad deberá esperar a los resultados de las elecciones municipales para saber su futuro y si el Ayuntamiento tendrá o no gobernabilidad.

Los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, han presentado sendos candidatos, Felipe Martín Navarro y Fernando Blanco López y tienen previsto seguir adelante con el proceso electoral hasta conocerse los resultados en ese municipio. En este sentido, Antonio Labrador, diputado de PP, ha asegurado que ese partido no retirará a su candidato pero “intentaremos ayudar al pueblo” y llegado el caso se invitará a la actual alcaldesa, Pilar Martín, que lideraba la lista independiente, porque “queremos tener un gesto de honestidad” ya que “Pilar ha ganado siempre y el pueblo la quiere”.

Por su parte, Antonio Luengo, responsable del PSOE para configurar las candidaturas en la comarca de Béjar, también ha asegurado que mantendrá la candidatura y también ha abierto la puerta a la entrada de la actual alcaldesa. De hecho, ha afirmado que “haremos lo mejor para el pueblo” y ha añadido que “si lo mejor es que los dos candidatos dimitan, hablaremos con la gente del pueblo que quiera tirar para adelante”.

Así las cosas, cabe la posibilidad de que los dos únicos candidatos rechacen su acta y PP y PSOE puedan acordar la entrada de tres vecinos para conformar la Corporación municipal con Pilar Martín a la cabeza o, si no hay acuerdo, crearse una gestora para gobernar.