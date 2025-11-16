El valor del campo y la ganadería, en el Concurso de Dibujo de LA GACETA Convocada la decimocuarta edición del certamen «La naturaleza y el campo, fuentes de vida»

El mural ganador ha sido realizado por los alumnos de 4º A de Educación Primaria del colegio San Blas de Santa Marta de Tormes.

Un año más, LA GACETA apuesta por la conciencia ecológica con la XIV edición del Concurso de Dibujo Infantil «La naturaleza y el campo, fuentes de vida», una propuesta que busca acercar a los más pequeños cómo es el trabajo en el campo, a la vez que incentivar su creatividad.

¿De dónde proceden los alimentos que consumimos? ¿Por qué es tan importante cuidar nuestro entorno? ¿Cuál es la forma de vida de los animales? El concurso buscará la manera de dar respuesta a estas y a otras preguntas a través de la mirada de los niños y de su expresión artística.

Una cita que ya se ha ganado un lugar en la ilusión de los niños salmantinos y que el año pasado contó con la participación de 850 escolares.

El certamen está orientado a estudiantes que cursen Educación Primaria este 2025/2026 y se divide en distintas categorías: una para los alumnos de 1º y 2º, otra para los estudiantes de 3º y 4º y la tercera para los de 5º y 6º.

Además, se ha convocado una categoría especial colectiva en la que pueden inscribirse todas las clases de Educación Primaria de los centros educativos de Salamanca y provincia que lo deseen. En ella, los menores deberán crear de manera conjunta un mural inspirado en la temática: «La ganadería en la provincia de Salamanca».

Sumado a la oportunidad de pasar un buen momento expresando su creatividad, los participantes podrán disfrutar de importantes premios: tres para cada una de las categorías individuales y uno para la colectiva. Esta última recompensa consistirá en una visita a una finca agroganadera para todos los integrantes de la clase ganadora.

Desde el pasado 10 de noviembre y hasta el 1 de diciembre permanecerá abierto el plazo para que los escolares y los colegios presenten sus dibujos o murales (con el formulario que se detalla en las bases del concurso) en cualquier oficina de Caja Rural de Salamanca, entidad que patrocina el concurso junto a COPASA, el Ayuntamiento de Guijuelo, VIALIA Estación de Salamanca y Berkeley Minera España. También colaboran la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes y FCC Medio Ambiente.

Premios

Categoría a (1º y 2º de primaria):

-Primero: Cartilla con 300€

-Segundo: TV de 32 pulgadas

-Tercero: Cámara de fotos Compacta Instax Mini

Categoría b (3º y 4º de primaria):

-Primero: Cartilla con 300 €

-Segundo: Patinete eléctrico de 350W

-Tercero: Cámara de fotos Compacta Instax Mini

Categoría c (5º y 6º de primaria):

-Primero: Cartilla con 300 €

-Segundo: Patinete eléctrico de 350W

-Tercero: Cámara de fotos Compacta Instax Mini

Categoría D (mural):

-Visita a una granja escuela o a una finca agroganadera, con almuerzo, autobús y guía incluidos.

COPASA Luis Martín, presidente de COPASA «COPASA, S. Coop. patrocina, como desde el inicio, el concurso de dibujo infantil «La naturaleza y el campo, fuentes de vida», porque es tarea esencial de la cooperativa que la sociedad, y especialmente niños y niñas tomen conciencia de la importancia de la naturaleza, la agricultura, la ganadería, y a la gente que está detrás de ello, que nos proporcionan alimentos sanos, seguros y abundantes».

CAJA RURAL DE SALAMANCA José Ignacio Juez Marín, director general de Caja Rural de Salamanca «En Caja Rural de Salamanca nos emociona ver cómo, año tras año, las niñas y niños de nuestra tierra llenan de color, ilusión y creatividad este concurso. Cada dibujo refleja su manera única de entender el mundo y eso es algo que debemos cuidar y celebrar. Para nosotros, apoyar esta iniciativa junto a La Gaceta de Salamanca es una forma de seguir apostando por el futuro, por la imaginación y por los valores que hacen grande a nuestra provincia».

AYUNTAMIENTO DE GUIJUELO Roberto Martín, alcalde de Guijuelo «El compromiso de este Ayuntamiento en la mejora de la calidad de vida de los guijuelenses y uno de los valores principales tiene que ver con el fomento de valores positivos entre los jóvenes. Un aspecto que se apoya entre otras muchas acciones con este Concurso de Dibujo Infantil de LA GACETA. Esta cita nos permite apostar por la creatividad, la tradición y el cuidado de la naturaleza, aspectos fundamentales en nuestra labor».

VIALIA ESTACIÓN DE SALAMANCA Marisa Collantes, gerente de VIALIA Estación de Salamanca «En Vialia Estación de Salamanca apostamos por la creatividad, el respeto al medioambiente y el arte desde edades tempranas. Por ello, un año más, estamos encantados de apoyar el Concurso de Dibujo Infantil de La Gaceta, que conecta a los niños con la naturaleza y el entorno rural. Esta iniciativa refuerza nuestro compromiso con la educación y sostenibilidad, fomentando actividades que inspiran y fortalecen la relación con la comunidad».

BERKELEY MINERA ESPAÑA Francisco Bellón, director de Operaciones de Berkeley Minera España «En Berkeley Minera España apoyamos diferentes iniciativas que enriquecen nuestra comunidad y potencian el talento joven. Participar en propuestas como el concurso de dibujo de LA GACETA refleja nuestro compromiso con el desarrollo local, la creatividad y el impulso de valores como el respeto y la sensibilidad ambiental. Nos enorgullece contribuir a una sociedad más consciente y sostenible a través de este tipo de acciones».

Las bases

La finalidad del concurso es concientizar a los niños sobre la importancia de la naturaleza y el campo. Por ello, todas las obras presentadas deberán estar relacionadas con este tópico.

Categorías:

El concurso está dirigido a niños que cursen Educación Primaria durante el curso 2025-26 en centros educativos de Salamanca y provincia.

Habrá 3 categorías individuales:

a) Alumnos de 1º y 2º de Primaria.

b) Alumnos de 3º y 4º de Primaria.

c) Alumnos de 5º y 6º de Primaria.

Además, habrá una categoría especial colectiva, en la que participarán todas las clases de Educación Primaria de centros educativos de Salamanca y provincia que lo deseen con la elaboración y presentación de un mural en una cartulina bajo el tema «La ganadería en la provincia de Salamanca».

Modo de presentación

A) DIBUJO INDIVIDUAL:

Los dibujos individuales deberán realizarse en un soporte concreto tamaño DINA4 que los participantes podrán descargar de la página web. Dentro de esta categoría, cada niño tendrá la posibilidad de participar sólo con un dibujo en el que podrá valerse de todo tipo de técnica artística (rotulador, pinturas, acuarelas, lápices de colores, recortables…) tanto de forma separada como combinada. Además, los participantes deberán señalar en el reverso del dibujo su nombre, edad, curso, centro educativo en el que estudia y teléfono de contacto.

3 B) MURALES COLECTIVOS:

Los murales deberán realizarse sobre una cartulina escolar de tamaño 50x65cm. de cualquier color. En el reverso de este, habrá que señalar el centro educativo, el curso y la clase, así como el nombre del profesor responsable de la clase y el teléfono de contacto del centro.

Lugar y plazo de presentación:

Lo dibujos y murales podrán presentarse hasta el próximo 1 de diciembre de 2025, en cualquier oficina de Caja Rural de Salamanca y provincia.

El jurado

El jurado estará compuesto por profesionales de LA GACETA de Salamanca, de instituciones educativas, además de otras personas designadas por los patrocinadores del concurso.

Fallo y entrega de premios

El 13 de diciembre se dará a conocer el fallo del jurado a través de LA GACETA y en días posteriores se celebrará la entrega de premios y la inauguración de la exposición con los trabajos finalistas en VIALIA Estación de Salamanca.

Documentación adicional

Para participar en el presente Concurso de dibujo infantil es imprescindible que los padres o tutores legales acompañen, junto con el dibujo y demás datos personales, un formulario de participación, que les entregarán en las oficinas de Caja Rural o podrán descargarse en la página web, firmado con el que consienten la participación del menor, aceptan las presentes bases y otorgan su conformidad, sin reservas, a lo expuesto en ellas.