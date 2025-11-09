Llega la XIV edición del Concurso de Dibujo Infantil de LA GACETA para alumnos de Primaria Del 10 de noviembre al 1 de diciembre estará abierto el plazo para que los colegios y los escolares presenten murales colectivos y trabajos individuales

El Concurso de Dibujo Infantil de LA GACETA «La naturaleza y el campo, fuentes de vida» ya está aquí. Una XIV edición dirigida a todos los escolares de Educación Primaria y colegios de Salamanca y la provincia. Una cita, donde los niños pueden expresar su creatividad y aprender a respetar el medio ambiente.

Entre el 1 de noviembre y el 10 de diciembre estará abierto el plazo para que los escolares y los colegios presenten sus dibujos individuales o murales colectivos en cualquier oficina de Caja Rural, entidad que patrocina el concurso junto a Copasa, el Centro Comercial Vialia Estación de Salamanca, el Ayuntamiento de Guijuelo y Berkeley Minera España. También colaboran la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes y FCC Medio Ambiente.

En esta nueva edición del concurso pueden participar todos los alumnos que cursen Educación Primaria durante el curso 2024-2025. El certamen se organiza en tres categorías individuales: una para alumnos de 1º y 2º de Primaria, otra para los de 3º y 4º de Primaria y una tercera para los estudiantes de 5º y 6º.

Además, hay una categoría especial colectiva en la que pueden inscribirse todas las clases de Educación Primaria de los centros educativos de Salamanca y provincia que lo deseen. Para concursar tendrán que elaborar un mural inspirado en el tema «La agricultura en la provincia de Salamanca».

Los premios

CATEGORÍA A (1º y 2º de Primaria)

Primer premio: Una cartilla con 300 €.

Segundo premio: Televisión de 32 pulgadas

Tercer premio: Cámara de fotos Compacta Instax Mini

CATEGORÍA B (3º y 4º de Primaria)

Primer premio: Una cartilla con 300 €.

Segundo premio: Patinete eléctrico de 350W

Tercer premio: Cámara de fotos compacta Instax Mini

CATEGORÍA C (5º y 6º de Primaria)

Primer premio: Una cartilla con 300 €.

Segundo premio: Patinete eléctrico de 350W

Tercer premio: Cámara de fotos Compacta Instax Mini

CATEGORÍA D (Mural de clase)

- Un único premio para toda la clase que consistirá en la visita a una granja escuela o a una finca agroganadera, con almuerzo, autobús y guía incluidos.

Los alumnos que deseen participar de forma individual deberán descargarse desde esta misma página el soporte para elaborar su dibujo.

Cada estudiante podrá participar con un único trabajo de técnica libre (rotulador, pinturas, acuarelas, lápices de colores, recortables). En el reverso del dibujo, el concursante deberá señalar su nombre, edad, curso, centro educativo en el que estudia y teléfono de contacto. Los murales colectivos deberán elaborarse sobre una cartulina escolar de cualquier color. En el reverso del trabajo, habrá que señalar el centro educativo, el curso y la clase, así como el nombre del profesor responsable de la clase y el teléfono del centro.

El día 13 de diciembre se dará a conocer el fallo del jurado a través de LA GACETA. Y en días posteriores se celebrará la entrega de premios y la inauguración de la exposición con los trabajos finalistas en el Centro Comercial Vialia Estación de Salamanca.

El jurado estará compuesto por profesionales de LA GACETA de Salamanca y de instituciones educativas, además de otras personas designadas por los patrocinadores del concurso.

Bases del Concurso