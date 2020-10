Por qué Salamanca es la ciudad de España con más instalaciones de biomasa por habitante

Bioenergy Barbero empresa filial de Grupo Barbero, con más de 170 años en su haber y cinco generaciones a sus espaldas, ven y se sienten protagonistas de como el paso del tiempo va sustituyendo las calderas de carbón (sus orígenes) por las de biomasa (presente y futuro de la energía).

Salamanca es la ciudad de España donde más instalaciones hay de biomasa por habitante, siendo el 90% de las instalaciones realizadas por Bioenergy

Barbero que cuenta con más de 90.000 usuarios y 48 MW instalados. Su éxito es debido a que Bioenergy opera como una empresa de servicios energéticos (ESE) especializada en Biomasa para comunidades de vecinos, es decir, gestiona todo el proceso, desde el estudio y diseño de las salas de calderas, la instalación, el mantenimiento hasta el suministro del combustible, utilizando siempre una tecnología moderna, automática, con un manejo sencillo que ofrece la máxima seguridad, ya que estas instalaciones no presenta riesgos de explosión, no produce fugas, no es toxica, ni produce olores.

Todo ello a coste cero gracias a su Plan Renove Comunidades de Vecinos. Una gran parte de estas instalaciones que ha realizado la empresa salmantina consumían carbón y que, a lo largo de estos años, han ido sustituyendo sus ya ineficientes y obsoletos equipos por calderas modernas y tecnológicas que consumen biomasa, generalmente pellet. Este cambio ha conseguido ofrecer a todos los vecinos la confortabilidad a la que estaban acostumbrados, pero con una mayor eficiencia, contribuyendo, además, a la protección del medio ambiente a través de la práctica eliminación de gases de efecto invernadero.

Actualmente, los profesionales de la empresa están volcados en las comunidades de vecinos de Salamanca que siguen consumiendo carbón, ya que es tiempo de tomar decisiones para la sustitución de sus sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria. Se estima que hay todavía 150 instalaciones en Salamanca. Los plazos asignados por la Administración Autonómica para eliminar este tipo de salas de calderas están a punto de concluir y las calderas de biomasa hacen que sea alternativa ideal del cambio.

Bioenergy Barbero apuesta para este cambio inminente por la caldera MOLLIER ya que dispone de una gama de potencias de entre 100 KW y 500 KW con certificado de Ecodiseño de acuerdo a lo establecido en el Reglamento UE1189/2015 como extensión de la Directiva 2009/125 CE.

Sus principales ventajas son que están compuestas por elementos de fundición por lo que la instalación y la introducción a las salas de calderas de los edificios existentes es muy simple, siendo además de baja temperatura y las emisiones certificadas son muy bajas.

En estos momentos tan complicados para nuestro país y que tanto nos está afectando a todos, cabe destacar que las calderas Mollier están fabricadas en España favoreciendo el desarrollo económico y social de nuestros conciudadanos.

Bioenergy Barbero cuenta con los sellos de Calidad iBTc (Sello del Instalador de Biomasa Térmica Certificado) que le acredita en los mejores estándares de calidad, tanto como empresa instaladora como mantenedora y con el sello de distribuidor de pellet con calidad certificada En-plus A1.

Contenido patrocinado por Bioenergy Barbero