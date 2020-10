Moisés Martín Anaya (cirujano): “La cirugía estética resiste frente a la COVID-19”

La cirugía estética es una cirugía electiva. Quiere decirse que no es necesaria, que cuando alguien entra en un quirófano a aumentarse una talla de pecho o a quitarse las bolsas de los ojos, no lo hace empujado por una enfermedad, sino por su propia voluntad.

No son, para nada, motivos banales, en la mayoría de los casos, porque en muchos de ellos entra también en juego una mejora sustancial de la autoestima, explica el doctor Moisés Martín Anaya, cirujano salmantino de dilatada experiencia tanto en quirófano como en trato humano con sus pacientes. Quizá, por este motivo, por las implicaciones personales que conlleva, la cirugía estética resiste a día de hoy frente a la COVID-19.

Se ha publicado, incluso, que una vez finalizado el confinamiento, se disparó la demanda. ¿Es cierto?

Aumentaron de forma notable las primeras consultas, es decir, aquellas en las que por primera vez el paciente expone sus deseos al cirujano plástico y ambos comentan las posibilidades de realzar esta zona del cuerpo o corregir esta otra. Por otro lado, hemos trabajado todo el verano. Y muchas personas que modificaron sus planes de vacaciones pensaron que era una buena idea el realizarse una intervención quirúrgica para mejorar determinada zona de su cuerpo con la que no se encontraban a gusto, y ese era el mejor momento para afrontarlo con tranquilidad.

En general, ¿cómo está afectando la pandemia al sector de la cirugía estética?

Resiste y gana, echando mano de la expresión popular. Las cirugías relacionadas con el embellecimiento corporal o la eliminación de algún defecto estético recuperaron su “normalidad” a mediados de mayo, cuando los hospitales empezaron a reprogramar de nuevo las cirugías electivas. La incertidumbre inicial y la aplicación de protocolos presidieron las primeras semanas. Hoy en día tenemos los automatismos suficientes para trabajar en rangos de seguridad semejantes a antes de la pandemia, aunque los esfuerzos para alcanzarlos por supuesto que son mayores.

¿Cómo está siendo la práctica diaria en consulta y en quirófano con los temas de protección?

Una vez aplicados e interiorizados los protocolos de consulta y quirófano, nuestro trabajo sigue siendo parecido. En el Hospital de la Santísima Trinidad no ingresa un paciente que no certifique mediante PCR que es covid negativo. Haciendo un repaso a mi día a día, creo que el momento de la jornada en el que me siento mas seguro es cuando estoy en mi quirófano.

La crisis sanitaria asociada a la pandemia no ha afectado a los profesionales de largo recorrido, con consultas consolidadas y que conservan pacientes desde hace incluso décadas.

Treinta años de trabajo. Hace ya años que operamos a muchas hijas de antiguas pacientes. Son consultas muy gratificantes y emocionantes. Después del confinamiento también nosotros teníamos nuestras dudas, pero los pacientes nos han demostrado mucho cariño y fidelidad.

Otro reconocimiento, esta vez en forma de premio: hace unos días le galardonaron con el Premio Nacional ATUSALUD como el Mejor Cirujano Plástico de la Mama.

En España la cirugía estética esta reconocida a nivel mundial por el excelente trabajo de los cirujanos plásticos. Lo dividiría en trocitos y se lo daría a muchos amigos y compañeros que han hecho méritos de sobra para recibirlo. Los premios se recogen, se agradecen, se ponen en una esquinita de una estantería, y al día siguiente a la consulta, donde de verdad están los que te examinan cada día, que son tus pacientes.

¿Cómo ve las previsiones para otoño ?

Me veo incapaz de pensar en previsiones sobre mi trabajo. Solo puedo desear que podamos controlar la expansión del virus. Lo importante y necesario es que seamos solidarios y responsables en nuestra actitud diaria los unos con los otros, que llegue pronto una vacuna segura y universal, y que el impacto económico que ha supuesto para muchas familias esta pandemia pueda ser superado lo mas pronto posible con la ayuda de todos.

Contenido patrocinado por Clínica Dr. Moisés Martín Anaya