La idea de Béjar para una oferta de turismo “más moderna”

Béjar cuenta con un rico patrimonio natural junto con La Covatilla que le confieren un atractivo especial para el turismo de montaña o senderismo en una ciudad con una amplia tradición gastronómica y un listado de recursos urbanos. La alcaldesa de la ciudad, María Elena Martín, apuesta por todo ello para vivir del turismo sin olvidar otros pilares como la industria.

–¿Qué recursos singulares ofrece Béjar para atraer turismo?

– Béjar ofrece una gran cantidad de recursos que podemos dividir en dos grandes áreas; por un lado un escenario natural sorprendente, con espacios de alto valor ecológico -montes, laderas, formaciones geológicas, espacios ideales para la práctica del senderismo y el deporte en la naturaleza-; el centro turístico Sierra de Béjar, que a los valores intrínsecos de la media y alta montaña añade una preciosa estación de esquí. Por otra parte, contamos con un excepcional patrimonio arquitectónico, cultural y patrimonial: villa Renacentista de El Bosque y plaza de toros, ambos B.I.C; el conjunto histórico artístico donde cabe destacar el Palacio Ducal, el convento de San Francisco, los asentamiento judíos y el Museo Judío, otros museos como el de Mateo Hernández, Valeriano Salas, el Museo de la Industria Textil, el Museo de Arte Sacro. Cuenta con grandes recursos de arquitectura civil, como es todo su ensanche burgués de finales del XIX y principios de XX, con expresiones modernistas en fachadas y solanas, y de arquitectura industrial, asentada sobre todo en el cauce del Río Cuerpo de Hombre, pero que también salpica la ciudad.

–¿Cree que, en un futuro, Béjar podrá vivir del turismo como principal apuesta?

–Considero que el turismo, bien ordenado y trabado, puede ser un motor de la economía bejarana, aunque no creo que pueda ser el único sustento de nuestra economía. Béjar no puede, ni debe, olvidar su pasado y aún presente, industrial y debemos apostar por que ambos sectores se complementen.

–¿Qué le diría que visite a una persona que quiera venir a Béjar para hacer turismo?

–Cualquiera de las propuestas que he enumerado en el punto 1, pero como visitas obligadas serían El Bosque y la Cámara Oscura; el centro de Turismo Sierra de Béjar - La Covatilla, incluyendo un paseo en el telesilla e incluso un baño de altura.

–¿Qué planes tiene el Ayuntamiento para La Covatilla ya que cuenta con 4,5 millones de euros de distintas administraciones?

–Sin entrar a detallar las inversiones, que sería muy tedioso, el plan fundamental es poder desestacionalizar la afluencia de público a la Sierra; no vamos ni mucho menos a dejar caer la vertiente de nieve, pero ante la incertidumbre de la climatología actual, apostaremos también por inversiones que permitan reforzar la funcionalidad del centro turístico durante todo el año, de modo que el empleo generado en el mismo, así como la beneficiosa influencia de su actividad, sean más duraderos a lo largo del año.

–En este mismo sentido, ¿qué mejoras están pendientes en el jardín renacentista de El Bosque?

– Actualmente se trabaja en la rehabilitación de la planta baja del Palacete (pinturas, humedades, suelos, techos). Próximamente se abordará una nueva fase para adaptar este espacio a la recepción de visitantes. Además, iniciaremos en breve las mejoras en el jardín formal y la terraza de las huertas, y en una fase más avanzada se harán en la Alameda, de cara a ofrecer la apertura del bosque por el oeste, por la puerta de las Justas. También están finalizando las obras de rehabilitación de la Casa del Bosquero.

–En su opinión, ¿qué recursos merecen más atención para su puesta en valor?

–Todos nuestros recursos requieren atención. Quizás lo más necesario es conseguir “conectarlos” todos para hacer una oferta de turismo más moderna, más integradora y seductora.

–El Ayuntamiento de Béjar ya ha anunciado que participará en el Startup Olé en septiembre. ¿Tienen previsto acudir algún otro certamen turístico de otra índole?

– Finalmente, no podremos acudir a esta cita, dada la evolución del COVID. Se ha planteado su realización en formato on-line, pero no lo consideramos el más adecuado, de momento, para nuestra propuesta. Trabajaremos también en el desarrollo de estrategias digitales para mostrar y gestionar nuestra oferta turística, pero aun no estamos preparados. Con la actual situación de incertidumbre, no estamos planteándonos acudir a ninguna otra feria de turismo este año.

–En cuanto a la gastronomía, ¿cree que se podría impulsar aún más el calderillo como plato típico de la ciudad mediante una marca de calidad?

–Efectivamente. El Ayuntamiento quiere trabajar más de cerca con la hostelería bejarana y consideramos necesario un esfuerzo común para que entre todos podamos conseguir esa marca de calidad.

–Otros platos como la ensalada de limones o las manteladas, ¿podrían introducirse en la promoción gastronómica local?

–Si, por supuesto. Son además propuestas gastronómicas ligadas a determinadas fechas o festividades, pero estaría bien poder degustarlas en cualquier época del año, como una seña de identidad de la cultura y la gastronomía bejaranas.

–La ciudad ha incrementado su promoción en el turismo Sefardí con la entrada en la Red Caminos de Sefarad. ¿Qué perspectivas tienen al respecto?

–Pues el plan que tenemos es muy amplio. La incorporación a la Red de Juderías ha sido un gran acierto que no dejaré de agradecer a la corporación anterior, y ahora nos toca desarrollar y poner en valor ese legado que la ciudad aún conserva. Próximamente queremos convocar una beca para la profundización en el estudio de nuestro pasado hebreo y en las manifestaciones toponímicas, arquitectónicas y culturales que han quedado grabadas en la historia bejarana, por dar un ejemplo; se piensa también hacer una señalética adecuada del patrimonio que se conserva e incluso referencias a aquel que ya no podemos contemplar, pero del que conocemos su existencia.

–¿Podrían impulsarse nuevas celebraciones o eventos gastronómicos al hilo de esos platos que dan lugar a numerosas fiestas populares?

–Precisamente estamos intentando que se promuevan nuevas propuestas gastronómicas al hilo del pasado Sefardí, tanto en restaurantes como con la celebración desde el propio ayuntamiento, a través del Museo Judío, de las fiestas del calendario hebreo que suelen acompañarse con degustaciones de postres y platos sefardíes. En los primeros días de octubre celebraremos Jornadas Gastronómicas con los Sabores de Sefarad, y celebraremos la Fiesta de las Cabañuelas o Sucot. Y en diciembre volveremos a celebrar Janucá (Hanukkah), que ya cosechó un gran éxito el año pasado.