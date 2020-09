Juan Luis Delgado, presidente de Asaja Salamanca: “Dejar en manos de otros países nuestra alimentación es una irresponsabilidad”

El presidente de ASAJA Salamanca tiene claro que la pandemia ha agravado la situación del campo, que además se verá perjudicado por los recortes de la PAC y por la desigualdad de condiciones con el resto de países.

-¿Cuál es el primer reto del sector agroganadero en un momento tan complicado como este?

-Subsistir. Las explotaciones agrarias y ganaderas han pasado por mucho: consumo más bajo de lo normal de las producciones, precios aún más bajos... Toda esta tendencia que llevamos arrastrando de muchos años hace que no podamos dimensionarnos para poder ser competitivos. Por ello, cada vez se ve más difícil aumentar nuestra producción que es la única manera que tenemos de intentar hacer rentables nuestras explotaciones.

-Antes de la pandemia el sector demostró una gran unión reivindicando precios justos para los productos ¿Continuarán de algún modo con aquella lucha?

-Hay que recordar que, en aquel momento, demandábamos principalmente tres cuestiones: PAC sin recortes, precios que cubran los costes de producción y dignificación del sector. Después de buenas promesas en aquel momento, transcurrido más de medio año y la pandemia de por medio, ninguna de las demandas ha mejorado. Por lo tanto, estoy convencido de que, cuando las circunstancias sanitarias lo permitan, volveremos a las calles por nuestra supervivencia y por la necesidad de mantener un sector estratégico, como es la alimentación, para que no tengamos que depender de terceros países.

-La pandemia está afectando de lleno a sectores como el del vacuno de carne, el ovino o el porcino ¿son suficientes las ayudas?

-Las compensaciones que han aprobado para algunas producciones son absolutamente insuficientes y ridículas. Éstas son, en el caso del ovino, unos 1.200 euros por explotación; en ibérico y lidia, entre 1.200 y 7.000 euros. Y todo esto con fondos del PDR, lo que quiere decir que nos lo han quitado de un bolsillo para metérnoslo en el otro. Y encima tenemos que dar las gracias a la Junta de Castilla y León porque el Ministerio tan solo ha apoyado con parte de los 1.200 euros para el ovino. Irrisorio. Sirva de ejemplo el de las ganaderías de lidia. Se han tenido que sacrificar animales que tendrían un valor superior a los 2.000 y 3.000 euros cada res en condiciones normales ya que son ejemplares que pasan 5 años en la explotación. Pues, en la actualidad en vez de recibir 3.000 euros, se les paga 600 en matadero. Esta ayuda va dirigida a todas las explotaciones que tengan, al menos, 5 animales y si tienes 100, te dan lo mismo, no aumenta la cuantía. Y se han olvidado de otras producciones seriamente perjudicadas en la provincia como el bovino de carne.

-La emergencia sanitaria también ha demostrado que en algunos sectores se depende demasiado del exterior. En el caso del campo español ¿se está apostando por él?

-Cada vez quedamos menos en el medio rural y cada vez somos menos los que nos dedicamos a la actividad agraria. Hay menos relevo intergeneracional. De seguir así dependeremos de productos de primera necesidad de otros países. Estaremos a merced de sus garantías sanitarias y de sus precios. Francamente, esto me parece lo más irresponsable que están haciendo los Estados europeos y, sobre todo, España, que deja en manos de otros nuestra propia alimentación.

-¿Los ganaderos y agricultores españoles compiten en igualdad con los productores del resto de países?

-No. Éste en uno de nuestros caballos de batalla. No nos pueden exigir o imponer limitaciones a nosotros y que los productos que vienen de fuera no tengan la misma norma o la misma calidad. Exigencias a nuestras producciones, en campañas sanitarias, en uso de productos fitosanitarios, zoosanitarios, uso de la tierra, aportaciones de nitrógenos, utilización de transgénicos, limitación de antibióticos, regulaciones laborales, adaptaciones de equipos de producción, licencias, permisos y un largo etcétera. Todo esto condiciona y eleva nuestros costes de producción. Los acuerdos comerciales con otros países no contemplan ni la mitad de estas cuestiones; por lo tanto, pueden suministrarnos el producto mucho más económico. Pero esta disyuntiva deja el siguiente problema que ya estamos viviendo: caen más nuestros precios y la demanda de nuestros productos, y eso que cumplen con una calidad mayor que los que entran en España. Y no hay que olvidar la situación provocada por la COVID-19.

-¿Qué supondrá para el campo español la rebaja en las ayudas de la PAC?

-Supondrá menos margen de beneficios, en el caso de que hubiese alguno. Las ayudas de la PAC son un intento de compensar el precio del producto, con el objetivo de controlar el precio en destino y regular la cesta de la compra; controlar, por tanto, la inflación. Si se recortan estas aportaciones para compensar el precio de los costes y no conseguimos incrementar ese valor en el precio de venta, lógicamente, estaremos trabajando a perdidas. Las ayudas PAC son mucho más que un dinero para los agricultores y ganaderos. Es un sistema diseñado en los años 50 para ser autosuficientes en el sector más estratégico que existe: la alimentación. De hecho, la Unión Europea se forjó entorno a esta estrategia y los acuerdos previos con el anhelo de acabar con conflictos y desabastecimiento como el que dejó la Segunda Guerra Mundial. Desgraciadamente, cada reforma que se lleva a cabo de la PAC va pareja a una reducción de presupuesto con más exigencias para los productores. Lo que conseguirán con esto es que se deje de producir en Europa y perdamos ese potencial económico, a la vez que la independencia alimentaria en beneficio de otros países.

-Otro de los problemas en este momento en las explotaciones es la falta de relevo generacional ¿cómo se favorecería la incorporación de jóvenes al campo?

-Es un problema a corto y medio plazo, pues es un sector muy envejecido. No hay relevo por tres motivos: la poca rentabilidad que dejan las explotaciones, la falta de servicios en los entornos donde se desarrolla, es decir, el medio rural y las exigencias burocráticas y limitaciones de producción en este país. Esto se agrava aún más cuando no dotan, en los planes PDR, de más fondos para animar a los jóvenes a iniciarse. La solución solo pasa por fortalecer y facilitar estos tres pilares.