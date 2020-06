El restaurante de moda en Salamanca en el que se alargan las sobremesas

Todavía no ha cumplido un año de vida y ya se ha convertido en uno de los restaurantes de moda en Salamanca. No en vano, Bordadores Shake & Cook aparece en las primeras posiciones del ranking de la plataforma El Tenedor en nuestra ciudad. No es casualidad. Su cocina de fusión entre lo tradicional y la vanguardia brilla con luz propia, posee una de las mejores bodegas de vinos internacionales de la provincia y ofrece una selección de cocktails para disfrutar de una prolongada sobremesa. ¿Qué más se puede pedir?

Bordadores Shake & Cook es el proyecto de tres socios: Pablo García, que se encarga de la cocina; David Rodríguez, que cuida de la bodega y recomienda el vino más adecuado a sus clientes; y Alberto Aceña, con una increíble mano para los cocktails. Junto a ellos, Sara Ferreres, la jefa de cocina, les ayuda a innovar constantemente y a mantener alto el listón gastronómico.

Prueba de ello son los nuevos platos que están lanzando en estos momentos, inspirados en la “street food”, y que van a incorporar a su servicio de comida a domicilio a partir del próximo mes en una gama más económica. Tacos al pastor, tiraditos, arepas, snack de panceta ibérica Aljomar con toques asiáticos... Platos todos ellos que sorprenderán al comensal, que también podrá degustarlos en el propio restaurante o en su terraza de la calle Bordadores.

La cocina de Bordadores Shake & Cook respeta al máximo la calidad del producto, en el que priman los proveedores locales, como el caso de Jamones Aljomar, con quien les une más que una relación profesional. En su bodega se pueden encontrar vinos modernos, diferentes, difíciles de encontrar en otros establecimientos y a precios muy competitivos, aunque algunos de ellos procedan de países como Sudáfrica, Chile o Australia. Y detrás de la barra, el cliente podrá encontrar una treintena de variedades de ginebra y otras tantas de ron, que emplean tanto para la elaboración de cocktails clásicos como de autor.

Bravas con espuma de albahaca, croquetas de setas 100% veganas, tartar de atún rojo con espuma de tomate y ajo blanco malagueño, ceviche acapulqueño de pulpo gallego con totopos y emulsión de aguacate, ensaladilla rusa con mojama a lo Bordadores o el bao de rabo de toro y mahonesa de Chipotle son solo algunos deliciosos ejemplos de los platos que pueden encontrarse en su carta.

Este concepto de local, tan de moda en grandes capitales como Madrid o Barcelona, se complementa con un amplio horario “non stop”. Abren todos los días de la semana ininterrumpidamente desde la una de la tarde hasta la hora de cierre, ya de madrugada. Porque en Bordadores Shake & Cook no solo se come y se bebe bien, también se puede disfrutar de la sobremesa.

Reservar una mesa o solicitar un envío a domicilio en Bordadores Shake & Cook es muy sencillo. Tan solo hay que llamar al teléfono 923 018 666 o enviar un correo electrónico a bordadoresreservas@gmail.com y te atenderán de inmediato. Y ya solo quedará dejarse llevar por su sinfonía de sabores.

Contenido patrocinado por Bordadores Shake & Cook.