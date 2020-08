El grito de socorro del medio rural a las administraciones públicas

La pandemia está azotando duramente al medio rural y les está siendo imposible seguir con la totalidad de las actividades y a su vez, luchar contra la despoblación debido al resentimiento de la hostelería, ganadería, comercios, en definitiva, la economía.

Hinojosa del Duero es uno de los pueblos salmantinos que están sufriendo esta situación. Han conseguido sobrevivir a este verano atípico, pero temen al invierno porque muchos de sus habitantes han perdido sus puestos de trabajo y el consumo ha disminuido y consigo, se han desplomado los precios del cordero y el vacuno, uno de los principales medios de vida de la localidad.

Desde el Ayuntamiento de Hinojosa lanzan un grito de socorro para que las administraciones públicas intercedan para ‘salvar el medio rural’. Por esta razón, solicitan inversiones que generen riqueza y puestos de trabajo. Defienden la necesidad de mantener los servicios básicos de transporte, sanidad y educación, mientras se desarrollan ideas y proyectos que sean capaces de generar trabajo y actividad empresarial.

Para paliar los efectos de la crisis sanitaria y ayudar en la medida de los posible a los hinojoseros, el Ayuntamiento procuró fomentar y ampliar las actividades posibles como el mercado feudal y los programas culturales. Además, como medidas de apoyo se tomaron medidas como no cobrar el impuesto de basura, cobrar el mínimo por el agua, no cobrar tasa de terraza, bajar la renta de las fincas del Ayuntamiento y durante el confinamiento, se ayudó a aquellos estudiantes que no tenían medios electrónicos a tener una tableta u ordenador para que pudieran continuar con sus estudios y garantizaron el acceso wifi.

