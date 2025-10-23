CaixaBank y Enisa lanzan la 19.ª edición de los Premios EmprendeXXI con nuevas categorías y reconocimientos En Castilla y León, la convocatoria cuenta con el apoyo del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL)

CaixaBank, a través de DayOne, su división especializada en empresas tecnológicas e inversores, y en colaboración con el Ministerio de Industria y Turismo, a través de Enisa, han lanzado este miércoles la 19.ª edición de los Premios EmprendeXXI. Estos galardones, dirigidos a empresas de base tecnológica e innovadora con sede en España y Portugal y constituidas a partir del 1 de enero de 2022, están consolidados como un referente para impulsar, acompañar y apoyar al ecosistema emprendedor. Las candidaturas podrán presentarse hasta el próximo 4 de diciembre a través de la página web www.emprendedorxxi.es.

En esta edición, que ha sido presentada en Valencia en el marco del VDS 2025, los premios ponen énfasis en encontrar aquellos proyectos que generen valor a través de la innovación, mejoren la vida de las personas y cuiden el planeta con soluciones tecnológicas.

Los ganadores recibirán premios en metálico y acciones de acompañamiento y visibilidad que sumarán cerca de 800.000 euros. Desde la puesta en marcha de estos galardones en el año 2007, el programa ha invertido más de 9,9 millones de euros en premios y acciones de acompañamiento, que han beneficiado a más de 560 empresas.

En la 19.ª edición de los Premios EmprendeXXI, se entregarán 19 premios regionales a las empresas con mayor impacto en su territorio. Se otorgarán un total de 17 premios en España (uno por cada comunidad autónoma) y dos en Portugal (zona norte-centro y Lisboa sur e Islas). Las empresas ganadoras de esta fase recibirán una dotación económica de 6.000 euros.

Además, como novedad en esta edición, se otorgarán hasta un total de ocho Premios Retos del Mañana a las start-ups que ofrezcan las mejores soluciones en estas tres categorías: Business Transformation, para proyectos que impulsen la innovación con impacto transformador en empresas, profesionales y el mercado; Human & Wellbeing, para iniciativas que buscan una buena calidad de vida física y emocional en las personas, y Living Planet, para proyectos que contribuyan a la transición ecológica y la sostenibilidad. Las empresas ganadoras obtendrán un premio de 15.000 euros cada una.

Asimismo, se otorgarán dos premios accésit transversales a dos de las empresas inscritas para reconocer su innovación en los ámbitos planteados: Accésit Impacto Social, para la empresa cuya propuesta de valor se centre en generar un impacto positivo en la sociedad a través de su modelo de negocio, y Accésit Innovación Disruptiva, como reconocimiento a la innovación tecnológica más disruptiva (deeptech o frontier tech). Las dos empresas ganadoras recibirán una dotación económica de 9.000 euros. Todas las empresas premiadas de la 19.ª edición obtendrán la aprobación directa del Grado de Innovación de la Certificación de Empresas Emergentes del Gobierno de España, otorgada por Enisa.

Por último, también se entregará un Reconocimiento AlumniXXI a la Escalibilidad a la empresa de la comunidad DayOne AlumniXXI con una trayectoria destacada por su crecimiento e impacto global.

La entrega de los galardones territoriales de la 19.ª edición, consolidados por su trayectoria y reconocimiento, tendrá lugar durante el primer semestre de 2026 en cada comunidad autónoma, y la fase final, en la que se hará entrega de los galardones Retos del Mañana, se celebrará el 27 de mayo en Barcelona.

Los galardones cuentan con el apoyo de diferentes empresas del grupo, áreas de negocio y divisiones de CaixaBank: AgroBank, imagin, VidaCaixa, CaixaBank Séniors, MicroBank, CaixaBank Real Estate & Homes, CaixaBank Banca Sostenible, CaixaBank Banca Privada, CaixaBank Negocios, CaixaBank Dualiza, CaixaBank Tech, CaixaBank Payments & Consumer, el área de Innovación de CaixaBank, CaixaBank Hotels & Tourism y CaixaBank Empresas.

Acompañamiento, formación internacional y comunidad

Además de la dotación económica, los ganadores del Premio Regional, los ocho ganadores y ocho finalistas de los Premios Retos del Mañana y los 2 ganadores de los accésits, tendrán acceso a un programa de acompañamiento internacional, que incluye formación en uno de los principales hubs de innovación del mundo, en colaboración con ESADE. En este sentido, cabe destacar que todas las empresas que presenten su candidatura también tendrán acceso a sesiones formativas online sobre algunas de las temáticas de mayor interés para emprendedores.

Por otra parte, las empresas galardonadas tendrán la oportunidad de estar en los Investors Day EmprendeXXI, unas jornadas creadas con el objetivo de poner a las entidades en contacto con los principales inversores y corporaciones interesados en el ámbito de la innovación.

Asimismo, los ganadores pasarán a formar parte de la comunidad AlumniXXI, que se ha consolidado como un punto de encuentro para el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias entre los fundadores de las empresas premiadas a lo largo de la historia de los Premios EmprendeXXI. Esta iniciativa combina una comunidad virtual con encuentros presenciales que ayudan a reforzar vínculos y crear sinergias entre los premiados y el ecosistema emprendedor y de la innovación, y tiene como partner principal a Endeavor, la red global de emprendedores de alto impacto.

Sobre CaixaBank DayOne

DayOne es la división de CaixaBank especializada en empresas tecnológicas y sus inversores. Su objetivo es acompañar en todas sus fases de crecimiento a todas las empresas de base tecnológica, de rápido desarrollo y ámbito de actuación global que realizan actividades de valor añadido con soluciones específicas.

DayOne ha ampliado su propuesta de valor con un instrumento de venture debt, con una dotación inicial de 150 millones de euros destinados a impulsar el crecimiento de scale-ups y start-ups consolidadas de base tecnológica, en España y Portugal. También dispone de servicios especializados para inversores que apoyan el crecimiento del ecosistema (business angels, venture capital y corporates).

