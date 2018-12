Regañina de Javier Iglesias a Jesús Mari Ortiz por montar el "show" en el pleno

El último asunto que se debatió este viernes en el pleno de la Diputación fue el más "animado" con regañina incluida de Javier Iglesias, presidente de la Diputación, a un diputado de su partido, por hacer referencias a un familiar de otro integrante del pleno, en concreto mencionó al abuelo de Gabriel de la Mora (Ganemos).



Gabriel de la Mora (Ganemos) presentó su propuesta de "privatizar la escuela de tauromaquia y con el ahorro de 88.000 euros destinarlos a una convocatoria igualitaria para la promoción taurina en los municipios con festejos taurinos que cumplan la normativa europea vigente en España en la que no haya ni muerte ni sufrimiento, como son los encierros, recortes o toreo sin muerte". Los 24 diputados del pleno, tanto de PSOE, Ciudadanos y PP rechazaron frontalmente la propuesta del único diputado de Ganemos.



Jesús María Ortiz, diputado popular, recordó que la escuela de tauromaquia "busca nuevos valores para la fiesta nacional a la vez que forme a hombres para la sociedad" y acusó a De la Mora de querer "cargarse" a los cuatro funcionarios de la escuela. "Es una inocentada del señor De la Mora", señaló Jesús María Ortiz, que no dudó en agitar y colgar un pañuelo rojo mientras subrayaba que la escuela va a seguir siendo "referente nacional" y recordó que hay más de 100 pueblos que piden a la escuela que subvencione novillos a través de clases prácticas o novilladas. "Qué le diría a usted la buena persona de Ignacio de la Mora, su abuelo, que era el mayor aficionado de la comarca de Ledesma que defendía la fiesta de los toros a capa y espada, qué le diría a su nieto que está en contra de la fiesta nacional", le espetó Jesús María Ortiz a Gabriel de la Mora, que respondió: "No tiene vergüenza ninguna que nombre a mi señor abuelo". Ante este momento de crispación, el presidente de la Diputación Javier Iglesias reprendió a su diputado Jesús María Ortiz: "No es apropiado hacer referencias a personas ni a familiares de nadie".





