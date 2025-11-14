Zarapicos acogerá el IV Torneo solidario de Golf a favor de Movember el sábado 22 de noviembre
El plazo de inscripción ya está abierto hasta el día 19
Salamanca
Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:28
El próximo sábado 22 de noviembre, el Campo de Golf de Zarapicos será escenario de la 4ª edición del Torneo de Golf Solidario Movember, una cita deportiva benéfica que reunirá a cerca de 100 jugadores en una jornada única de golf, solidaridad y compromiso con la salud masculina.
Este viernes, en las instalaciones de Salamanca Golf & Country Club, se realizó la presentación oficial del torneo con la presencia de Moisés Blanco, director del club; Juan Carlos Bernal, representante de Movember Charro; y el equipo de la organización y coordinación del evento, compuesto por Pablo Díez, Pablo Martínez, Javier Balmori y Juan José Marco.
La competición se disputará en modalidad stableford hándicap individual, bajo una regla especial: cada jugador podrá utilizar únicamente tres palos durante todo el recorrido, lo que añade un componente estratégico y divertido a la jornada.
El objetivo del torneo es recaudar fondos para Movember, la organización benéfica líder que está contribuyendo a transformar la salud de los hombres en todo el mundo. Desde 2003, Movember ha financiado más de 1.250 proyectos centrados en cáncer de próstata, cáncer de testículo, salud mental y prevención del suicidio en los hombres. Su meta para 2030 es reducir en un 25% el número de hombres que mueren prematuramente por causas prevenibles.
El torneo se enmarca dentro de las acciones solidarias que impulsa Salamanca Golf & Country Club, reafirmando su compromiso con causas de impacto social. El pasado 19 de octubre, el club destinó toda la recaudación de los campos de Zarapicos y Villamayor a la lucha contra el cáncer de mama. En esta ocasión, vuelve a involucrarse con un nuevo torneo benéfico, esta vez destinado a apoyar la salud masculina a través del movimiento Movember.
· Inscripciones: desde el 14 de noviembre hasta 19 de noviembre (16:00h)
· Modalidad: telefónica 923 329 100 o presencial en las oficinas del club
· Detalles y precios: disponibles en salamancagolf.com (40€ socios, 60€ no socios)
· Recomendación: reservar con antelación debido al aforo limitado
· Más información y donaciones: https://es.movember.com/about/foundation