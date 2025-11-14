Zarapicos acogerá el IV Torneo solidario de Golf a favor de Movember el sábado 22 de noviembre El plazo de inscripción ya está abierto hasta el día 19

El próximo sábado 22 de noviembre, el Campo de Golf de Zarapicos será escenario de la 4ª edición del Torneo de Golf Solidario Movember, una cita deportiva benéfica que reunirá a cerca de 100 jugadores en una jornada única de golf, solidaridad y compromiso con la salud masculina.

Este viernes, en las instalaciones de Salamanca Golf & Country Club, se realizó la presentación oficial del torneo con la presencia de Moisés Blanco, director del club; Juan Carlos Bernal, representante de Movember Charro; y el equipo de la organización y coordinación del evento, compuesto por Pablo Díez, Pablo Martínez, Javier Balmori y Juan José Marco.

La competición se disputará en modalidad stableford hándicap individual, bajo una regla especial: cada jugador podrá utilizar únicamente tres palos durante todo el recorrido, lo que añade un componente estratégico y divertido a la jornada.

El objetivo del torneo es recaudar fondos para Movember, la organización benéfica líder que está contribuyendo a transformar la salud de los hombres en todo el mundo. Desde 2003, Movember ha financiado más de 1.250 proyectos centrados en cáncer de próstata, cáncer de testículo, salud mental y prevención del suicidio en los hombres. Su meta para 2030 es reducir en un 25% el número de hombres que mueren prematuramente por causas prevenibles.

El torneo se enmarca dentro de las acciones solidarias que impulsa Salamanca Golf & Country Club, reafirmando su compromiso con causas de impacto social. El pasado 19 de octubre, el club destinó toda la recaudación de los campos de Zarapicos y Villamayor a la lucha contra el cáncer de mama. En esta ocasión, vuelve a involucrarse con un nuevo torneo benéfico, esta vez destinado a apoyar la salud masculina a través del movimiento Movember.

· Inscripciones: desde el 14 de noviembre hasta 19 de noviembre (16:00h)

· Modalidad: telefónica 923 329 100 o presencial en las oficinas del club

· Detalles y precios: disponibles en salamancagolf.com (40€ socios, 60€ no socios)

· Recomendación: reservar con antelación debido al aforo limitado

· Más información y donaciones: https://es.movember.com/about/foundation

