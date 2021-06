Ya hay caras de los nuevos campeones provinciales de atletismo

Las Pistas del Helmántico han acogido en la mañana de este domingo una nueva edición del Campeonato Provincial, en el que lo único que no acompañó fue el tiempo. Desde la categoría sub 14 hasta la máster se conoció el nombre de 61 campeones de Salamanca, ya que hubo varias pruebas en las que no hubo representación charra, acudiendo de otros lugares para intentar aprovechar la jornada y hacer buenas marcas. Y además de poder volver a competir con bastante normalidad, la otra gran noticia del día fue el regreso de los aficionados a las gradas para que los atletas se sintieran más acompañados.

Lidia Vicente, Javier López, Roberto Ruiz, Sergio Sánchez, Rubén Igea, Kuma Samuel Barrios, Sara Izquierdo o Marina Sillero fueron algunos de los deportistas que lograron el triunfo en sus pruebas.

En los 3.000 metros, Clara Rubio, del Caja Rural-Atlético Salamanca, batió la mejor marca del Campeonato Provincial gracias a sus 11:01.17 en una de las primeras pruebas de la mañana.

Campeones

10.000 marcha (F) Marina Sillero 51:53.5

3.000 (M) Alberto Domínguez 9:18.54

Altura sub 14 (M) Adrián López 1.15

Longitud sub 14 (M) Diego Baz 4.57

Martillo (M) Antonio Izquierdo 44.05

Martillo M 60 (M) Fernando García 33.94

3.000 (F) Clara Rubio 11:01.17

Altura sub 14 (F) Daniela Cidoncha 1.25

400 vallas (F) Paula Cabrera 1:15.17

300 vallas sub 16 (F) María Martín 53.84

300 vallas s. 16 (M) Guillermo Bautista 50.19

1.500 (F) Sara Izquierdo 5:02.00

1.500 (M) Alberto Domínguez 4:11.90

Altura (M) Rodrigo Navia 1.81

Altura sub 16 (M) Pablo E. Muñoz 1.69

Disco sub 16 1kg (M) Marcos Vega 17.27

Disco M60 (M) Fernando García 32.57

Disco sub 16 1,5 kg (M) M. Torreblanca 34.82

Altura (F) Ana García 1.46

Altura sub 16 (F) María Martín 1.36

Longitud sub 14 (F) Blanca Barbero 3.85

Disco sub 16 (F) Ángela Robledo 16.29

1.500 obs. sub 16 (M) Kuma. Barrios 4:45.08

80 sub 14 (F) Claudia Alonso 11.19

80 sub 14 (M) Rubén Igea 10.00

100 (F) Lidia Vicente 12.61

100 (M) Javier López 11.32

Triple salto (M) Sergio Sánchez 13.80

Triple salto (F) Rita Fernández 10.29

Triple salto sub 16 (F) Isabel Sánchez 9.17

Triple salto sub 14 (F) Martina Cortés 8.37

Jabalina sub 14 (M) Samuel Calvo 20.17

Jabalina sub 16 (M) Marcos Vega 29.54

Jabalina M60 (M) José L. de la Prieta 31.71

Jabalina sub 18 (M) Marcos Torreblanca 27.63

Jabalina (M) Alberto López 29.99

Peso sub 14 (M) Mario Sánchez 6.19

Peso sub 18 (M) Iván Méndez 10.25

Peso (M) José Carlos Toro 9.71

Peso sub 16 (F) Loreto Méndez 6.76

Peso sub 18 (F) Blanca Vicente 8.07

Peso (F) Alba Vicente 9.83

Jabalina sub 18 (F) Anabelle Navarro 18.88

Peso M50 (M) Andrés Conde 8.67

100 vallas (F) Alba Barrientos 15.47

400 (F) Silvia Jiménez 1:01.18

400 (M) Roberto Ruiz 49.32

300 sub 16 (F) Sara Alejandro 44.77

Longitud (F) Rita Fernández 4.63

Longitud sub 16 (F) Paula Iglesias 4.59

300 sub 16 (M) Mario Domínguez 40.76

Longitud (M) Iker Sánchez 5.58

Longitud sub 16 (M) Alonso Holgado 5.67

500 sub 14 (F) Claudia Alonso 1:26.25

500 sub 14 (M) Hugo Vila 1:28.72

600 sub 16 (F) Lucía González 1:48.28

600 sub 16 (M) Miguel Arana 1:29.79

800 (F) Amaya Lázaro 2:25.83

800 (M) Víctor de Dios 2:00.94

200 (F) Lidia Vicente 26.48

200 (M) Javier López 22.74