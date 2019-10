Ya es oficial: Fernando Alonso disputará el Dakar 2020 con Toyota

El piloto español Fernando Alonso correrá junto a Marc Coma como copiloto el próximo Rally Dakar, que se disputará en Arabia Saudí del 5 al 17 de enero de 2020, en el equipo oficial Toyota Gazoo Racing.

Tras participar en el pasado Rally de Marruecos, el asturiano, bicampeón del mundo de Fórmula 1, debutará en el considerado ‘raid’ más duro del mundo, según confirmó Toyota en la rueda de prensa de presentación del equipo oficial para la prueba que tuvo lugar en el PortAventura Convention Centre.

En una puesta de largo con el Toyota Hilux presente en la sala, el equipo japonés confirmó la alineación de pilotos que competirán en el Dakar 2020: el vigente campeón Nasser Al-Attiyah, el sudafricano ganador del Rally de Marruecos Giniel De Villiers, el neerlandés Bernhard Ten Brinke y Fernando Alonso, el gran protagonista.

“Es una manera de ir a buscar los límites, es el reto más grande que he tenido en mi carrera, el ir del asfalto a una cosa nueva, aprendiendo de cero. Estoy en el equipo correcto y con el entorno correcto, con estos compañeros de los que he podido aprender mucho para ser mejor piloto”, destacó Alonso del por qué opta por ir al Dakar.

Alonso y Coma seguramente harán un ‘raid’ más, todavía por determinar, y uno o dos test antes de embarcarse hacia Arabia para esa gran aventura que vivirán por primera vez en sus nuevo roles. “Todo ha ido bien por ahora, con algunas dificultades que son normales. Hemos superado esas dificultades, ahora estoy más cómodo en el coche y soy más optimista de cara a nuestras opciones en el Dakar”, comentó el asturiano.

A su lado, en esta presentación y en el coche, tendrá a un Marc Coma que tras ganar la carrera en cinco ocasiones, en moto, y ser su director deportivo, ahora intentará ganar en coches como copiloto del bicampeón del mundo de la Fórmula 1, pero ‘rookie’ en estos lares.

“No conozco a otros copilotos así que para mí Marc es fantástico. Es mi primera y única experiencia. De verdad, tenía miedo de tener a alguien hablando mientras conducía, pero necesitas esa ayuda, alguien que te diga dónde ir, dónde están los peligros. Con toda su experiencia, tengo el copiloto perfecto. Necesitaba más que un copiloto, necesitaba alguien que me dijera cómo navegar”, aseguró Alonso sobre el catalán.

COMA: “SOY UN GRAN FAN DE FERNANDO”

Precisamente, este aceptó encantado este reto “totalmente nuevo”. “Después de competir y ganar pasé tres años como director general de la carrera. Un día empezamos a hablar de este proyecto, con Fernando y con Toyota, empecé a notar algo en mí y pensé que era una gran oportunidad”, opinó.

“Soy un gran fan de Fernando, Toyota es el equipo más fuerte en el Dakar y era el momento importante, no me lo pensé y fui a por ello. Para Fernando era la primera experiencia en el desierto, las primeas dunas fueron en Namibia. Hemos dado pasos adelante, somos consistentes y me siento cómodo a su lado”, aseguró.

El ‘team principal’ del Toyota Gazoo Racing, Glyn Hall, ya con una década vivida en el proyecto, recalcó que es un “privilegio” contar con tan buenos pilotos. “Es un privilegio representar a Toyota y un privilegio tener tantos talentos a disposición. Ganar el año pasado fue alcanzar un gran logro, no para mí porque no es cosa de un solo hombre, sino de todo Toyota y de su gran equipo”, apuntó.

Y quien ganó el año pasado fue el catarí Nasser Al-Attiyah, que será el máximo favorito de nuevo y principal líder dentro de Toyota. “El próximo año será especial, en un lugar especial para mí. Tenemos mucha experiencia en el desierto, he competido en África, en Sudamérica, ahora el Dakar va a Oriente Medio. Será una sorpresa para todos, el terreno es bonito, y duro. Nuestra meta será ganar el Dakar en mi región”, opinó el tres veces ganador del Dakar.

Por su parte, el sudafricano Giniel De Villiers llegará con ánimos y opciones al Dakar tras su triunfo en Marruecos, pero es consciente de quién es el vigente ganador y que lo tiene en casa. “Es un largo viaje ya en el Dakar, hemos logrado podios y subcampeonatos, Nasser ganó el año pasado y estamos contentos por el equipo, tras años de intentarlo. Ganar el Dakar es lo más difícil, estos años hemos mejorado hasta finalmente ganar”, indicó sobre el triunfo de Al-Attiyah del año pasado.

De Villiers acudirá al Dakar con su copiloto, el español Àlex Haro, que destacó la potencia del equipo Toyota. “Quiero dar gracias a Toyota por permitirme estar en este ‘Dream Team’. Empezamos en una muy buena posición, somos campeones del Rally de Marruecos y es la mejor sensación que se podría tener. Para mí, tener a Fernando o a Marc es bonito por poder compartir las etapas con ellos”, confesó.

El equipo lo cierra el neerlandés Bernhard Ten Brinke. “Vamos a intentar contentar a Toyota e ir todos a por el mejor resultado posible. En los Países Bajos están atentos al Dakar, les gusta mucho, y veremos qué podemos hacer por ellos, por mi país”, declaró.