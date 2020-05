Vuelve la caza: La dificultad de los corzos en junio

Tras dar por finalizada la temporada montera, comenzaba la cuenta atrás para la caza del corzo. Nuestros ojos miraban hacia el 1 de abril, desde mi punto de vista, la mejor fecha para poder dar caza a uno de los grandes, de los que hacen ilusión, no un corzo bonito, macho, con 6 puntas; sino un guerrero que te ganó la partida la temporada anterior, con el que te ha quitado el sueño tantas noches y al que en lo más profundo de sus dominios, aprovechando que robles, helechos y zarzas todavía no han brotado, te permite el acercamiento dentro del bosque para poder jugar el lance mientras él se preocupa de marcar sus territorios y mantener a los más jóvenes a raya.

Pero nadie podía sospechar que en 2020 la temporada no comenzase así y tuviéramos que esperar a mediados de mayo, en el mejor de los casos, o a finales de junio para los que no tenemos nuestros cotos en la provincia de residencia. Esto nos hace perder, como ya he mencionado, para mí, la mejor fecha para cazar un buen corzo y resignarnos a esperar que el celo se adelante a julio. Tras el duro y frío invierno, las necesidades energéticas del animal son mayores, por lo que, unido al marcaje de zonas, aumentan su actividad pudiendo observarlos con mayor facilidad comiendo en tiernas siembras o prados abiertos. Sin embargo, desde la segunda semana de mayo, hasta la última de julio, el Capreolus Capreolus empieza a ignorar las siembras mostrando total predilección por brotes de zarzas y rosales silvestres, que unido a que disponen de ellos en lo mas profundo del monte, donde más seguros se encuentran, provoca una desaparición casi total de animales, pasando de observar un buen número de corzos y bastantes machos adultos con buena frecuencia, a sólo tener encuentros con pocos de ellos, en su mayoría jóvenes errantes, expulsados por los machos adultos de adentro del monte y que se mueven en busca de un territorio libre donde asentarse.

Este hecho, año tras año alarma a los cazadores y titulares de cotos, comienzan las dudas y sospechas de furtivismo, y las preguntas: ¿Qué habrá pasado con aquel corzo que veía con frecuencia en ese prado?, ¿Por qué sólo hay corzos pequeños?, ¿Los furtivos habrán matado los grandes?

¡Paciencia!, bien entrado el verano, debido las elevadas temperaturas, los brotes comenzarán a escasear en el monte, la cosecha de las siembras y alguna tormenta veraniega, harán que rebrote la hierba de los prados que pasarán a ser el objetivo de los duendes. Comenzará la “nueva normalidad”, observando de nuevo los grandes machos y volviendo de nuevo a perder el sueño.