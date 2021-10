Volcados con el deporte en Calvarrasa de Abajo

De hecho, el Consistorio ha mejorado considerablemente sus instalaciones deportivas en los últimos años, con la instalación no solo de los vestuarios en el pabellón, sino también la construcción de nuevas pistas deportivas, en ambos núcleos de población, han incluido una mesa de tenis en el colegio, una zona biosaludable, pistas de padel y el cambio de luminarias a tipo led para el ahorro energético. A ello se suman otras inversiones realizadas en los equipamientos deportivos.

Otra de las apuestas es el apoyo a los clubes deportivos de las localidades que aglutinan a numerosos deportistas en distintas categorías y que trabajan sobre todo con el deporte base. Por un lado, el Club Deportivo Calvarrasa de Abajo que desde hace 6 años se propone continuar e incidir en el proceso de formación de los niños en el ámbito deportivo y sobre todo, en el personal.

En el ámbito deportivo, cabe destacar su crecimiento. Como viene siendo habitual, la profesionalidad y el buen hacer de los últimos años ha provocado que el número de niños inscritos en el Club Deportivo haya crecido hasta los sesenta federados, repartidos en cuatro categorías (prebenjamín, benjamín, alevín e infantil). En el ámbito personal, la máxima prioridad es que los más pequeños disfruten del juego por encima de todo, fomentando además valores que consideran fundamentales como son el compañerismo, el trabajo en equipo o el respeto.

Desde el primer entrenamiento los entrenadores inculcan a sus niños pautas de actuación como no enfadarse por perder, solo es un juego y lo importante es divertirse; no protestar a los árbitros; no recriminar a los compañeros; ayudar e interesarse por un niño si se hace daño; dar la mano al contrario o jugar siempre en equipo. A partir de estas pautas, los entrenadores incluyen en las sesiones juegos y ejercicios para transmitir estos valores indirectamente y, poco a poco, conseguir que se interioricen dentro cada uno de los miembros que forman parte de este Club Deportivo.

Por otro lado, ha ayudado económicamente al equipo de fútbol ‘Nuevo Amatos’ para poder mejorar sus instalaciones. Además, el Ayuntamiento ha creado una aplicación llamada ‘Juiyi’, disponible en android e ios, con el fin de facilitar el pago y alquiler de los servicios del pabellón municipal y pistas de padel. Todo ello, tras haber automatizado la iluminación y las puertas de las zonas deportivas.

