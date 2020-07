Victoria mínima del Barça (1-0) para seguir vivo en la Liga y mandar al Espanyol a Segunda

El Barcelona sigue aspirando a la Liga tras su trabajado triunfo en el derbi frente a un Espanyol que ya está matemáticamente en Segunda División. Casi todo pasó en el inicio de la segunda parte: las expulsiones de Ansu Fati y Pol Lozano y el tanto de Luis Suárez que decidió el derbi.

El resultado al descanso fue empate a 0, con un conjunto blanquiazul que incomodó a los locales con su planteamiento defensivo.

El Barcelona mandó con el balón en los primeros 45 minutos ante un rival que, con una zaga de tres centrales, se mostró muy sólido atrás y, al contragolpe, a punto estuvo de abrir el marcador, en los primeros minutos con un remate de Embarba que salvó Ter Stegen y al filo del descanso con un disparo de Dídac que se topó con un poste.

En los primeros minutos de la reanudación todo se desató. Ansu Fati, que había sido la solución pensada por Setién en el descanso, fue expulsado en el 49 por una peligrosa entrada sobre Calero. El Espanyol no aprovechó el haberse quedado con diez y solo tres minutos después veía la roja Pol Lozano tras una acción muy similar sobre Piqué.

Y en medio del caos, se adelantó el Barcelona en el minuto 55. Una dejada de tacón de Griezmann no la pudo aprovechar Messi, al estrellarse su remate en un defensa, pero el rebote fue a caer a los pies de Luis Suárez, que no desaprovechó el regalo para poner el 0-1. Diez minutos después, pudo llegar el segundo, pero Diego López lo evitó con una gran intervención a una volea de Messi. El Espanyol no se rindió y a un cuarto de hora del final Piqué evitó un cabezazo de Campuzano que hubiera podido significar el empate.

LA FICHA: BARCELONA 1-0 ESPANYOL (0-0 al descanso)

FC BARELONA: Ter Stegen, Semedo (Ansu Fati, min. 46), Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, Rakitic (Araújo, min. 90+), Sergio Roberto, Messi, Luis Suárez (Braithwaite, min. 82) y Griezmann (Vidal, min. 70).

ESPANYOL: Diego López, Víctor Gómez, Calero (Darder, min. 65), Bernardo, Cabrera, Dídac, David López, Pol Lozano, Marc Roca (Wu Lei, min. 85), Embarba (Campuzano, min. 74) y De Tomás.

ÁRBITRO: Martínez Munuera. Mostró cartulina amarilla a De Tomás y David López, del Espanyol. Expulsó con roja directa al local Ansu Fati (minuto 49) y al visitante Pol Lozano (min. 52).

GOL: 1-0, min. 55: Luis Suárez.