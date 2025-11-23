Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Salida de la carrera sub 20 femenina en Atapuerca con las atletas del VelSalamanca.

El VelSalamanca sub 20 femenino, quinto en el Campeonato de España de clubes de campo a través

El Vicky Foods de Kuma Samuel Barrios se hizo con la plata y la clasificación para el Europeo

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:23

Comenta

El Campeonato de España de Clubes de Campo a Través celebrado este domingo en Atapuerca, y que tuvo en el Playas de Castellón en chicos y el Bilbao Atletismo en chicas a sus campeones absolutos, contó también con participación salmantina. La actuación más destacada fue la del VelSalamanca sub 20 femenino, que acabó en quinta posición, mientras que Kuma Samuel Barrios y su Vicky Foods Athletics sub 20 se hicieron con la plata y el pase al Campeonato de Europa de cross.

El otro equipo participante del VelSalamanca, el sub 18 masculino, acabó 48º.

El Atlético Salamanca-Caja Rural acudió con cuatro representantes: absoluto masculino (15º), sub 16 masculino (28º), sub 16 femenino (29º) y sub 18 femenino (39º).

Por su parte, el Atletismo Macotera-Jamón Prim fue 29º en la prueba absoluta masculina.

