El VelSalamanca sub 20 femenino, quinto en el Campeonato de España de clubes de campo a través El Vicky Foods de Kuma Samuel Barrios se hizo con la plata y la clasificación para el Europeo

Salida de la carrera sub 20 femenina en Atapuerca con las atletas del VelSalamanca.

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:23 Comenta Compartir

El Campeonato de España de Clubes de Campo a Través celebrado este domingo en Atapuerca, y que tuvo en el Playas de Castellón en chicos y el Bilbao Atletismo en chicas a sus campeones absolutos, contó también con participación salmantina. La actuación más destacada fue la del VelSalamanca sub 20 femenino, que acabó en quinta posición, mientras que Kuma Samuel Barrios y su Vicky Foods Athletics sub 20 se hicieron con la plata y el pase al Campeonato de Europa de cross.

El otro equipo participante del VelSalamanca, el sub 18 masculino, acabó 48º.

El Atlético Salamanca-Caja Rural acudió con cuatro representantes: absoluto masculino (15º), sub 16 masculino (28º), sub 16 femenino (29º) y sub 18 femenino (39º).

Por su parte, el Atletismo Macotera-Jamón Prim fue 29º en la prueba absoluta masculina.

Temas

Atletismo

España