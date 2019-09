Un práctico Barça sonríe en el Coliseum (0-2)

El Barça no estuvo cómodo en la primera parte, pero pudo romper todas las líneas de presión del Getafe para conseguir las primeras ocasiones. Luis Suárez falló en un claro mano a mano al cuarto de hora y, minutos antes, Carles Pérez también pudo haber estrenado el marcador en un robo a Nyom en el costado derecho.

El equipo de Ernesto Valverde no necesitó fuegos artificiales para llevarse los tres puntos del difícil Coliseum, pero fue más eficaz que nunca. Sin un fútbol brillante y con gran practicidad, el Barça jugó útil y supo aprovechar sus ocasiones para meter mano a los azulones, un equipo que siempre ha comprometido a los azulgrana.

El FC Barcelona resolvió con más holgura de la prevista el test de Getafe (0-2) gracias a los goles de Luis Suárez y Junior Firpo en un partido donde los culés no echaron de menos a Messi, ni al joven Fati, y que les permite situarse en la segunda posición muy cerca del Real Madrid, en la séptima jornada de la Liga Santander.

El Barça habría sufrido los mordicos de un Getafe que encajó el segundo gol a los cinco minutos de la reanudación. Junior Firpo arregló su mala tarde sacando la caña en un disparo de Carles Pérez. El ex del Betis remató dentro del área pequeña el rechace de Soria y mató a los azulones. El gol dejó anestesiado al cuadro de Bordalás.

El partido entró en una fase embarullada. El Barça no tuvo prisa y el Getafe no terminó de encontrar la tecla para poner en apuros a su rival, al que no gana desde 2011. Este sábado también estuvo lejos de haber -siquiera- puntuado ante el actual campeón de Liga. Sólo Kenedy, a diez minutos del final, ejecutó el único disparo a puerta de los madrileños.

En los últimos minutos, Valverde dio descanso a Busquets y Griezmann pensando en el partido ante el Inter de este miércoles y también en la visita del Sevilla el próximo fin de semana. Una forma de economizar esfuerzos ante un equipo que siempre requiere un plus extra. Una victoria muy importante de un Barça que supo ponerse el mono de trabajo.

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

GETAFE: David Soria; Nyom (Kenedy, min.46), Djené, Bruno, Damián; Maksimovic, Cucurella, Arambarri, Jason (Portillo, min.72); Ángel y Mata (Jorge Molina, min.58).

BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Junior; Busquets (Rakitic, min.78), Arthur, De Jong; Carles Pérez (Todibo, min.86), Griezmann (Semedo, min.75) y Luis Suárez.

GOLES:

0-1, min. 42, Luis Suárez.

0-2, min. 50, Junior.

ÁRBITRO: Gil Manzano (C.Extremeño). Amonestó con tarjeta amarilla a Bruno (min.35), Kenedy (min.68), Maksimovic (min.68) en el Getafe; y a Busquets (min.43) y Sergi Roberto (min.76) en el Barça. Expulsó a Lenglet por doble amonestación (min.47 y 82).