Un oro y dos bronces para los salmantinos en el Campeonato de España de campo a través

De sobresaliente puede calificarse el Campeonato de España de campo a través individual y por federaciones autonómicas celebrado este domingo en Jaén para Castilla y León, que logró un total de cinco medallas por equipos y otras cuatro de manera individual. Los combinados autonómicos subieron al podio en cinco de las seis categorías, las mismas que Cataluña y Madrid, siendo sin duda el trío dominador del Nacional.

Y tres de esos podios llegaron con participación salmantina: la selección sub 23 se llevó el triunfo con Adrián Moro (La Armuña), y las femeninas sub 23 y sub 20 terminaron en tercera posición, con Lucía Corral (Caja Rural-Atlético Salamanca) y Sara Izquierdo (Ciudad de Peñaranda), y Esther Pablos (Ianuarius) y Ruth Vicente (Rincón Oeste), como componentes.

El combinado sub 20 masculino, del que formaron parte Ángel Galán (Caja Rural-Atlético Salamanca) y Javier Montero (Vino de Toro) tuvo que conformarse con la quinta posición.

Además, Castilla y León se hizo con otro medalla de oro en la categoría absoluta femenina y la de plata en la absoluta masculina.

Precisamente en la carrera de chicas el dominio de Castilla y León fue absoluto, puesto que entró en primera posición Likina Amebaw, que no competía para el medallero individual, pero las tres plazas del podio estuvieron ocupadas por sus compañeras: Carla Gallardo se llevó la medalla de oro, Cristina Ruiz la de plata, y Blanca Fernández la de bronce. El otro metal individual para los representantes de Castilla y León llegó con la plata de Ángela Viciosa en la categoría sub 23.

En la prueba absoluta masculina el triunfo fue para Adel Mechaal, que superó a Nassim Hassaous y Santiago Catrofe, mientras que el soriano Dani Mateo tuvo que conformarse con la cuarta posición.