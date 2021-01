Un Madrid con 10 se estrella con el Levante (1-2)

El Real Madrid volvió a dar vía libre al Atlético de Madrid en el liderato de LaLiga Santander tras toparse con el Levante (1-2) en la jornada 21, un duelo condicionado por la temprana expulsión de Militao y por el atrevimiento de los granotas, que parecen tener tomada la medida al vigente campeón de Liga con tres victorias en sus cinco últimos enfrentamientos.

El título se empieza a escapar y los blancos hacen muy poco por impedirlo. Este sábado se vieron ‘castigados’ por el VAR, estuvieron a punto de resucitar con un penalti parado por Courtois, pero terminaron hincando la rodilla ante la pujanza de los valencianos, más capaces y más dominadores ante la impotencia de los pupilos de Zidane.

El técnico francés volvió a ver el partido desde el salón de su casa, aislado por el COVID, y no pudo corregir el desaguisado creado por la acción imprudente de Militao en el día que más bajas había en defensa. Ni en el primer acto, ni en la traca final, cuando decidió retirar a Benzema como si su equipo fuese ganando. No arriesgó en absoluto cuando sus rivales comienzan a no levantar el pie del acelerador.

La velocidad del Atlético es de crucero, incesante en su pelea por volver a ser campeón de Liga, mientras que el Real Madrid da una de cal y otra de de arena. Si bien recuperó la ilusión en Vitoria (1-4) hace siete días, este sábado echó por tierra cualquier brote verde posible. Ni tan siquiera el ‘recuperado’ Hazard, al que el campo se le hizo grande jugando con uno menos. Ni en la fase de ‘tirar la casa por la ventana’, ni tan siquiera en ese momento tan del Madrid hubo un despertar.