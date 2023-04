Ucrania y Rusia en Salamanca solo juegan al ajedrez

El deporte en muchas ocasiones puede conseguir cosas que el resto del mundo es incapaz. En el VI Festival de Ajedrez “Salamanca Cuna del Ajedrez Moderno” que se está celebrando en el Centro Internacional del Español la guerra de Rusia y Ucrania no existe. Aquí no hay rivalidades más allá de lo que suceda en el tablero. Prueba de ello es que se miden, dentro de las ocho grandes figuras mundiales del ajedrez, los ajedrecistas ucranianos Vasily Ivanchuk y Anna Ushenina y el ruso Kirill Aleeksenko, que tiene que competir bajo la bandera de la Federación Internacional de Ajedrez por las sanciones a su país.

En este torneo sus nacionalidades no importan y es que quedan en un segundo plano apagado por el protagonismo de los valores del deporte. Anna Ushenina es natural de Járkov, una de las ciudades más castigadas de Ucrania por este conflicto. “Yo vivía en Járkov, pero cuando estalló la guerra me tuve que ir al sur de Francia, muy cerca con la frontera con España”, explica a este diario haciendo un esfuerzo en español, mientras que además describe que su ciudad está muy destruida.

Ushenina, como la gran mayoría del planeta, solo quiere que la guerra acabe cuanto antes. “Sigo las noticias, pero no puedo hacer otra cosa que no sea esperar”, asegura.

Otro que se tuvo que ir de su país cuando empezó la guerra es el ruso Kirill Aleeksenko. “Cuando empezó la guerra me vine a vivir a España, a Altea. Me gusta mucho este país y he visto muchos lugares que tengo que visitar”, describe el joven ajedrecista ruso de 25 años que está cuajando un gran campeonato.

Aleeksenko reconoce estar encantado de estar en un torneo con tantos grandes maestros. “Hay también jóvenes muy buenos en este campeonato y es interesante estar aquí y competir contra ellos”, destaca el ajedrecista ruso. Ushenina y Aleeksenko no se habían medido nunca hasta que ayer lo hicieron en suelo salmantino.

“Le conocía y sabía quién era pero nunca nos habíamos enfrentado”, explicaba la ajedrecrista ucraniana mientras que le describía como un joven con mucho talento. Ganó Aleeksenko.

En Salamanca la guerra no existe.