Topalov: “El Magistral de Salamanca fue visionario y a partir de ‘Gambito de Dama’ muchos van a copiarlo”

“Hoy en día creo que el Magistral de Salamanca es el de más nivel de toda España desde su primera edición. No es nada fácil”

–¿A qué nivel sitúa este Magistral?

–Hoy en día, creo que es el de más nivel de España. No el más importante porque está el Campeonato de España individual, pero sí el de más nivel, sobre todo en España, desde que empezó. El primer año vino Karpov, el año pasado la campeona del mundo Hou Yifan... y eso en España nadie lo podía hacer.

–Y usted es uno de los emblemas por su vinculación con Salamanca. ¿Seguirá mientras haya torneo?

–Eso espero y se lo he dicho a Amador. Pero también le he dicho que de ninguna manera quiero condicionar la participación con mi presencia. No quiero ser un fijo porque no sería justo. Yo estoy encantado, pero si algún año deciden que no tengo que estar no me ofendería.

–Si en vez de ajedrez fuera fútbol, Salamanca no podría tener un campeonato con gente que ha sido campeona del mundo.

–Es verdad, pero no veo que haya que darle tanta importancia porque los héroes de la sociedad son los que salvan vidas o cuidan a los mayores. A los futbolistas o a las estrellas de la música se les da demasiada importancia.