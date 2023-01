Tasio del Arco, el salmantino que fue preparador físico de los mejores años de Osasuna

Tasio del Arco (Aldearrodrigo, 72 años) forma parte de esa generación de preparadores físicos que cambiaron el fútbol español. Fue el santo y seña de la preparación física de Osasuna en las décadas de los 80, 90 y 2000.

¿El fútbol ha evolucionado en las últimas décadas y preferentemente en la preparación física?

Antes se entrenaba haciendo pachangas y poco más. En los 80 los que habíamos estudiado en las primeras promociones en el INEF (Instituto Nacional de Educación Física) en Madrid profesionalizamos la preparación física. Hicimos ver a los jugadores lo importante que era en su preparación física.

¿En qué ha cambiado la preparación física en el fútbol?

Antes las pretemporadas eran muy serias. Las 10 semanas de pretemporada representan el 50% del éxito de la temporada. Si se hace bien se pueden evitar muchas lesiones. Ahora, en los últimos ocho o diez años se ha perdido aquello. Las pretemporadas hoy en día son muy desordenadas y es que ahora lo único que importa es ir a sacar dinero. No da tiempo a preparar bien las temporadas.

Preparador físico de Osasuna en tres décadas distintas, ¿de dónde sale esa garra del cuadro navarro?

Siempre he defendido que la actitud en los jugadores es la clave. Yo les inculcaba que nos podían silbar por no saber hacer determinadas cosas, pero no por no querer. Osasuna siempre ha sido un equipo muy sincero y honesto. Te daban todo lo que tenían y el que fallaba era por falta de calidad.

Los jugadores ahora se cuidan más y pueden jugar más años...

Cada vez se cuida más el futbolista. Antes con 32 años ya decíamos que se acababa su carrera y es que la mejor edad del futbolista era de los 27 a los 32 años. Ahora, como se cuidan mucho más, pueden llegar a buen nivel a los 35 años. Eso sí, hay algunos que no pueden jugar a esa edad, ya que han sido más piratas y no han tenido el cuidado que necesitaban.

De sus años en Osasuna tiene una anécdota que le persigue...

Sí. 30 de diciembre de 1990. Aquel día a los jugadores de Osasuna les dio por ganar 0-4 en el Bernabéu. Cuando salí del partido me fui a por mi coche. No había viajado en el autobús del equipo para después del partido irme en mi coche a Salamanca a coger a mi familia e irnos a Pamplona a pasar la Nochevieja. Cuando llegué me lo habían destrozado. Tenía matrícula de Navarra. Lorenzo Sanz, presidente del Madrid en aquel entonces, me dio las llaves de un Saab 9000 y me dijo que me lo regalaba. Fue un gran detalle. Me fui a Salamanca y después a los meses cuando me arreglaron el coche, que también pagó el Madrid el taller, fui a devolver el coche al Bernabéu y el de la puerta me dijo que si estaba tonto que me habían dicho que me lo regalaban. No podía aceptarlo de ninguna manera.