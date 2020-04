“Ante el Villarreal me expulsaron a la media hora. Yo había estado con la selección y Pepe Hidalgo consiguió que volviera en avión la noche de antes y casi no dormí”

–El Helmántico marcó a Taira...

–Me hizo mejor jugador y es que me hizo crecer mucho en mi carrera deportivo. Es un campo muy bonito y acogedor. Y además pudimos darle alegrías a los salmantinos y que vivieran momentos muy bonitos en esa época.

–Un partido que no olvidará en el estadio Helmántico...

–Hay mucho, pero los de más impactos fueron los que conseguimos ganar al Atlético de Madrid y al Barcelona que eran grandes equipos y muy poderosos. Pero me acuerdo de uno ante el Villarreal en el Helmántico que me expulsaron a la media hora. Yo había estado con la selección de Portugal convocado y Pepe Hidalgo hizo muchas llamadas y consiguió que volviera en avión la noche del sábado. Había mucha niebla en Salamanca y casi no pudimos aterrizar y me veía volviendo a Lisboa pero al final sí tomamos tierra. Llegué muy tarde a casa del viaje y dormí muy pocas horas. A las 8.00 horas había que levantarse a desayunar y jugábamos a las 12.00. Dormir poco antes de un partido no es bueno y acabé expulsado y mucha gente me machacó.

–Pero la mayoría de recuerdos en el Helmántico son buenos...

–Sí, siempre que puedo me escapo a Salamanca y es que es una ciudad que te invita a volver.