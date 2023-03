Sin ‘manos negras’ en el fútbol base: los 31 clubes han tirado penaltis

En el fútbol base de Salamanca no hay ‘caso Negreira’ ni nada por el estilo. Todos los clubes han lanzado penaltis este curso. Y, todos, salvo el Calasanz y el San Agustín (que no tienen conjuntos en las tres categorías superiores), han dispuesto de lanzamientos desde los once metros en las categorías de Fútbol 11 (juveniles, cadetes e infantiles). En este sentido, esta 17ª jornada de Liga ha igualado la barrera de los 300 penaltis anotados, con el Villares de la Reina a la Cabeza y sus 17 goles de pena máxima, en el polo opuesto, en el último puesto del escalón se encuentran los ya citados San Agustín y Calasanz, más el Promesas de Villoria, que son los clubes con menos penaltis señalados a su favor (y un solo tanto anotado por club).

Entre el conjunto del Genci y los otros tres clubes se encuentra el término medio, que son de 9 penaltis señalados por cada uno de los 31 clubes que dan forma a la cantera de Salamanca. Por categorías, sorprende que la Primera División Alevín, que es en la que más goles se llevan anotados en lo que va de campaña (con 1.098 tantos) tan solo se hayan anotado cuatro tantos desde el punto de penalti. Siendo la segunda Liga con menos penas máximas, tras los únicos tres penaltis pitados en la Tercera Alevín 3. En el F7 la Liga con más penaltis señalados es la Segunda Prebenjamín, con sus 22 penas máximas. Siendo la tercera Liga de las 23 de base en la que más faltas dentro del área se han cometido, tan solo superada por la Primera Juvenil, que se cuelga la medalla de plata en este apartado, con los 27 penaltis anotados; y la Segunda juvenil, en la que se han señalado 28 penas máximas.