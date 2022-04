Sin fase de ascenso en casa para el Salamanca RC por un papel

El Salamanca RC se ha quedado sin el premio a una temporada excepcional: traer a La Aldehuela una fase de ascenso a categoría Nacional (en concreto, a la División de Honor B) con un equipo formado por jugadores de menos de 21 años. Un hito que ni el propio club se esperaba, y que en las últimas horas se ha convertido en un regalo ‘envenenado’; ya que la Federación Española (FER) ha decidido ‘vetar’ La Aldehuela como campo en el que se pueda jugar el playoff —que consta de tres rondas eliminatorias— por un papel, pues el campo cumple “de sobra” con los requisitos mínimos exigidos.

El caso es que la FER ha indicado al club que se busque un campo homologado, porque La Aldehuela no lo está. “Lo que le falta al campo, ni más ni menos es un trámite”, apuntan desde el Salamanca RC. En concreto, un papel por valor de unos 3.000 euros que es lo que cuesta solicitar y llevar a trámite la “homologación” del terreno de juego, en la que se exigen dos requisitos: que tenga el mínimo de 100 metros por 70 reglamentarios (“que los tiene de sobra; de hecho, las zonas de ensayo son más amplias de lo habitual”, apuntan) y que tenga “seguridad” (“si no cumpliéramos ese requisito no jugaríamos ahí”).

Conociendo este trámite necesario para disputar categoría nacional impuesto en 2020 (nunca en categoría Regional, que es donde milita el Salamanca RC este curso), el conjunto charro pidió una moratoria que no ha sido concedida por la FER, pese a que a que otras instalaciones similares y en la misma situación, como en Oviedo, sí han sido dados de paso: “Ante este agravio, lo que nos cometa la Federación es que este campo estuvo homologado en 2021 y el nuestro ni, y que nuestro trámite lleva mucho más tiempo”, apunta el presidente del club, Matías Gutiérrez, a este diario. “No entendemos esta decisión porque otros años en la misma situación se ha permitido. Es una norma que no se entiende, es una exigencia que intuimos que solo tiene el objetivo de los ingresos”.

Ante esta situación, el Salamanca RC se ha visto obligado “con todo el dolor” a tener que buscar un campo homologado en Castilla y León, que tan solo hay 5, y el que mejor encaja es e de Arroyo: “El campo al que vamos el domingo es de hierba artificial, está bien y estamos encantados con el trato del ayuntamiento y el club, pero no es nuestra superficie y eso va a ser un hándicap siendo locales. La única diferencia que le vemos a este campo con el nuestro es que tiene una gradita para 500 personas. Y nada más”.

Trasladarse a Valladolid, al margen de la derrota emocional, supone un perjuicio económico para el propio club: pues tendrá que pagar un desplazamiento imprevisto para la plantilla y parte de la afición, así como contratar una ambulancia (en Salamanca existe un convenio con Cruz Roja) y buscar una empresa que retransmita el choque en directo que es condición obligatoria: “La empresa con la que hablamos no puede llevar sus equipos hasta Valladolid”.