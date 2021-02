Se aprieta la lucha por ser el ganador del III Festival de Ajedrez “Salamanca cuna del ajedrez moderno” que este jueves ha vivido su segunda jornada de partidas en el Salón de Pinturas del Colegio Fonseca. El ajedrecista letón Alexei Shirov sumó un triunfo y unas tablas ante Topalov y Salimova, que hasta este jueves solo conocían el triunfo.

Shirov se impuso a la joven búlgara de 17 años y después firmó tablas con un Topalov que también suma tres puntos. El letón, que actualmente tiene nacionalidad española, en la jornada inaugural también consiguió un triunfo y unas tablas por lo que todavía no conoce la derrota, lo mismo que sucede con Topalov, uno de los favoritos, con dos triunfos y dos tablas.

La que no tuvo un buen día fue la búlgara Salimova que había despertado mucha expectación con sus dos triunfos del primer día pero este jueves en la segunda jornada no puntuó en las dos partidas ante Shirov e Iturrizaga. Por debajo de la tabla la germana Elisabeth Paehtz y la francesa Almira Skripchenko no pudieron sumar ningún triunfo y esperarán a este viernes para poder estrenar su casillero de victorias en la cita salmantina.

Este viernes se disputa solo una ronda de partidas, la quinta, y el sábado se jugarán las definitivas 6 y 7 pero hasta ahora la igualdad está muy presente sin un dominador claro.

En el programa paralelo de conferencias este jueves fue el turno Alberto Hortigüela Hortigüela y su ponencia titulada “Relaciones estructurales entre la música y el ajedrez”.

El III Festival de Ajedrez “Salamanca cuna del ajedrez moderno” llega al ecuador con todo por decidir.