Sergio Ramos aceptó la oferta del Real Madrid cuando el club ya la había retirado

El central del Real Madrid Sergio Ramos confesó que nadie está preparado para “decir adiós” al club blanco y anunció que “tarde o temprano” volverá a la entidad con la que ha logrado 22 títulos, tras confirmar que no jugará en el equipo en la temporada 2021-22.

“Uno nunca está preparado para decir adiós al Real Madrid. He logrado 22 títulos con mucho esfuerzo y profesionalidad. Se cierra una etapa maravillosa, única, y nada volverá a ser como lo que he vivido, pero se abre un futuro en el que ojalá pueda añadir algún título a mi palmarés. Esto no es un hasta siempre, es un hasta luego porque, tarde o temprano, volveré”, dijo Ramos este jueves en el acto institucional de su despedida.

En dicho acto, Sergio Ramos estuvo acompañado por su familia y por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien le impuso la insignia de oro y brillantes del club blanco.

