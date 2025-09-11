Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La Policía Nacional identifica al secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández. E. P.

El secretario de Organización de Podemos, entre los manifestantes identificados por la Policía en el paso de La Vuelta por Valladolid

También hubo dos detenidos con simbología pro Palestina al saltar al recorrido de la contrarreloj

E. P.

Valladolid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:22

Agentes de la Policía Nacional y Municipal han intervenido este jueves durante la decimoctava etapa de la Vuelta a España en Valladolid, centrando parte de su atención en el secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, quien ha sido identificado por las fuerzas de seguridad entre los varios manifestantes que han hecho acto de presencia antes del inicio de la contrarreloj individual.

La intervención policial se ha producido en la Plaza de la Universidad, donde se concentraba el grupo más numeroso de manifestantes que protestaban por la participación del Israel Premier Tech en la ronda española y por la situación en Gaza. Además de las identificaciones, la policía ha detenido a dos varones que habían saltado las vallas para intentar impedir el paso de un corredor del equipo israelí, encapuchados y portando banderas palestinas. La rápida actuación de los agentes ha impedido que el incidente haya tenido mayores consecuencias, trasladando a los detenidos a dependencias de la Comisaría Provincial.

Según ha informado la Cadena SER, en el Paseo de Zorrilla, se ha producido otro intento de parar la carrera por parte de una docena de personas, que han sido reducidas sin que, en principio, se hayan registrado nuevas detenciones.

