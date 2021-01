Santolino tras terminar el Dakar: “Para mí habría sido imposible hacerlo mejor: nadie se podía imaginar que iba a acabar 6º”

Lorenzo Santolino —piloto salmantino de la escudería Sherco en el Dakar— cumplió (a la tercera) el sueño de acabar el Dakar, de completar de principio a fin el rally más prestigioso y duro del mundo: “He sentido una liberación inmensa al cruzar la línea de meta; para mí, sin duda, ha sido el mejor momento de este rally. Es algo que no había conseguido nunca y que ya tengo. Y lo he hecho siendo sexto en la general que es algo que nadie se podía imaginar antes de arrancar la carrera. Ni en mis mejores sueños estaba poder haberlo hecho mejor de lo que lo he hecho”.

–¿Qué ha sentido al cruzar la línea de meta y cumplir, por fin, con el objetivo del que lleva detrás tres años?

–Se ha hecho un Dakar largo, complicado, pero estoy muy contento de cómo ha ido todo; habría sido complicado hacerlo mejor. No he tenido grandes sustos ni tampoco caídas... Así que la valoración final es que estoy muy contento, desde la preparación, que pese a la pandemia algo hemos podido hacer al final, de no cometer errores de ningún tipo, de tener una buena navegación, de haber acertado cuando he tenido que tomar decisiones complicadas; y sobre todo estoy contento de haber podido cumplir el objetivo global de llegar al final del rally. He sentido una gran liberación cuando he cruzado la línea de meta.

–Lo mejor, ya lo deja claro que ha sido cruzar la línea de meta. ¿Cuál ha sido su peor momento en este rally?

–Uno de los momentos más duros los sufrí en las etapas 7 y 8, sobre todo en 7, ya que no me encontré del todo a gusto, en un terreno de velocidad media bastante alto, con hierba de camello y con zonas poco visibles, en las que me costaba mantener un buen ritmo y que me fatigaba los antebrazos una barbaridad; en las primeras etapas con los problemas gástricos también tuve ahí un momento duro.

–Cruzar la línea de meta, acabar sexto en la general... y ser el mejor español en motos.

–Lo de ser sexto es algo que ni en mis mejores sueños. Por ser el mejor español estoy contento, pero tampoco es algo a lo que le dé demasiada importancia. He intentado hacer mi carrera lo mejor posible y esto ha llegado sin buscarlo.

–Y a partir de ahora ¿qué? ¿Cuál es su siguiente reto en el Dakar?

–Está claro que ha sido un Dakar memorable, a partir de ahora solo cabe esperar que vengan más así o incluso mejor.

–Se le han caído las lágrimas al cruzar la meta: ¿de quién se ha acordado?

–De mi novia, de mi padre, de mi hermano, de mi familia cercana, a los que les tengo que dar muchas gracias por su apoyo. Y, sobre todo, me he acordado de mi madre, que aunque no esté presente físicamente lo está de otra manera día a día, es la que hace avanzar el carro y que todo siga hacia adelante en los momentos complicados.