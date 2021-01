Santolino tira de solvencia para sumar otro día en positivo en una etapa complicada

Lorenzo Santolino (Sherco) ha restado un nuevo día al Dakar en una jornada en la que sigue haciendo gala de la regularidad y solvencia que requieren las primeras etapas. En una etapa complicada, con más de 600 kilómetros sobre la moto, ha terminado en el puesto 13 sin ceder tiempo y ahora es undécimo en la general que ha dado un vuelco considerable, uno más en tres etapas en línea.

Los pilotos se enfrentaban este martes a lo que la organización define como ‘desierto absoluto’, el Empty Quarter, uno de los lugares más inhóspitos de la zona. La jornada consistía en un bucle con salida y llegada en el mismo punto y más de 400 kilómetros de especial en la que la navegación ha vuelto a ser fundamental. El terreno sobre el que se ha disputado alternaba dunas con pistas rápidas, arena, piedras... De nuevo muy variado, como está siendo costumbre en este Dakar. Santolino arrancó tranquilo, marcando su propio ritmo, y a partir de mitad de etapa ha empezado a ganar confianza y velocidad y ha iniciado una remontada que le ha llevado del puesto 21 en el punto kilométrico 217 al puesto 13 final.

La clave ha sido engancharse a Sam Sunderland, un ganador de Dakar, con el que ya rodó el lunes. El ritmo del salmantino en los últimos 100 kilómetros le ha servido para ganar varias posiciones con pilotos que tenía por delante y no dejarse mucho tiempo. Al final, mejor español del día a 14.56 del ganador, Toby Price (KTM). La general da un vuelco: ahora está al frente Skyler Howes (KTM) tras dejarse Barreda casi 25 minutos.

“Un poco complicado encontrar el ritmo. Los primeros 300 kilómetros los he hecho solo, zonas muy rápidas, algunas con dunas, ondulaciones... al principio me costaba mantener el gas a fondo y luego me he encontrado más a gusto. Me ha venido muy bien cuando ha llegado Sam (Sunderland) poder rodar unos kilómetros juntos y ver el ritmo que lleva, sobre todo en las dunas y los ‘plateaus’, para aprender a leer el terreno mejor. En general bien, contento. La segunda parte he ido más centrado en el ritmo y el terreno y la primera en la navegación. En general, un día positivo más”, ha comentado el piloto. Este miércoles, como ‘regalo’ del día de Reyes, la jornada más larga del rally: más de 700 kilómetros, 337 de especial.