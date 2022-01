Santolino tira de inteligencia, escala una posición y ya es sexto en el Dakar

Lorenzo Santolino (Sherco) ha cuajado una etapa inteligente este lunes en el Dakar, en la que salía a pista de los primeros lo que suele ser sinónimo de pérdida de tiempo, pero en la que ha logrado limitar esta circunstancia tras su enorme acierto en la etapa del domingo en la que fue uno de los pocos de todo el rally que supo encontrar el rumbo en la primera ‘trampa’ de navegación.

El salmantino ha sido decimosexto en la etapa, pero perdiendo poco más de 15 minutos, con lo que mantiene una buena renta tras su buena actuación del domingo y se pone sexto de la general.

La etapa de este 3 de enero tenía que haber sido la primera parte de la especial maratón, sin asistencia, lo que hubiera condicionado la estrategia del día. Sin embargo, las fuertes lluvias caídas en la zona de la carrera inundaron el vivac donde se iba a pernoctar y han obligado a cambiar de planes. Resultado, adiós a la etapa maratón sin ayuda mecánica, pero se disputaba el recorrido original, eso sí, con más kilómetros de enlace. Con este resultado salían a la pista los competidores de RallyGP, con los triunfadores del domingo por un lado y los muchos favoritos que perdieron tiempo por otro.

Santolino salía como el séptimo piloto tras la etapa del domingo, contando con la desventaja de abrir pista. La táctica fue conservar y hacer su carrera, seguro en la navegación y a un ritmo de pilotaje sostenido. En su contra, que ha rodado solo prácticamente toda la jornada. Hasta el kilómetro 200 se mantuvo en cinco minutos de pérdida y después se fue hasta los 15 del día, compensado con su brillante actuación del domingo. En la general, eso sí, gana un puesto y se pone sexto a menos de 11 minutos. La etapa para Barreda y el nuevo líder es Sunderland, tras perderse Sanders.

“Contento de cómo ha ido, se me ha hecho larga la etapa porque he ido todo el día solo. Era arenosa, la navegación no tan complicada como el domingo, pero siempre hay puntos donde hay que prestar atención. En las dunas me lo he tomado con calma, me falta un poco de ritmo ahí y prefiero no arriesgar. Con la moto me encuentro cada vez mejor, se nota que cuantos más kilómetros voy haciendo ruedo mejor. Lo importante es no perder demasiado tiempo y no estar ni muy delante ni muy atrás”, ha comentado.

Clasificación. Etapa 2

1. J. Barreda (Honda) 3h 31.20

2. S. Sunderland (Gas Gas) a 5.33

3. K. Benavides (KTM) a 5.54

...

16. L. Santolino (Sherco) a 15.30

General provisional

1. S. Sunderland (Gas Gas) 8h 31.29

2. A. Van Beveren (Yamaha) a 2.51

3. D. Sanders (Gas Gas) a 3.29

...

6. L. Santolino (Sherco) a 10.55