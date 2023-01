Santolino sufre en las dunas para mantener sus aspiraciones en el Dakar

Lorenzo Santolino (Sherco) ha sufrido este miércoles en la décima etapa del Dakar, la primera íntegramente dentro del ‘empty quarter’ y 100% sobre dunas, en la que ha salvado un día complejo con su primera caída en carrera de esta edición y cediendo el tiempo justo en uno de los Dakar más ajustados que se han visto. El salmantino ha acabado en el puesto 16 de la etapa, con varios pilotos de los que cuentan para la victoria por detrás, se cae del ‘top ten’, pero mantiene intactas sus aspiraciones cuando queda la parte decisiva: la etapa maratón sin asistencia del jueves y viernes y los últimos 600 kilómetros de dunas.

La etapa de este día 11 de enero constaba de sólo 114 kilómetros de especial y un larguísimo enlace de más de 500 previo a la parte cronometrada. La organización anunciaba un terreno 100% compuesto por dunas y así ha sido: nada más salir a la etapa estaban las primeras. En esta ocasión, los pilotos se han encontrado con dunas blandas formadas por arena totalmente seca, a diferencia de las etapas previas en las que las lluvias han dejado el terreno más duro.

El salmantino partía en una buena posición, pero lo corto de la especial y un arranque accidentado le han complicado el día. A los pocos kilómetros, casi en la primera duna, ha sufrido su primera caída del Dakar tras quedarse clavado en la bajada de una duna. Ha podido levantarse solo, al contrario que el martes, cuando fue él quien ayudó a levantarse a otro piloto, Cornejo, al que le había quedado la moto encima; no llegó a pulsar el botón de ayuda, de ahí que no se le haya devuelto el tiempo como suele ser habitual.

“Otra especial, bastante más corta, pero no menos intensa. Ha sido 100% dunas, bastante físico. Nada más salir, dos o tres kilómetros de pista, he sufrido una pequeña caída. Me he quedado clavado en la bajada de una duna pequeñita, no me he hecho nada, me ha venido bien para despertar y coger el feeling del terreno”, ha comentado.

“Han cambiado mucho las condiciones. Aquí la arena está totalmente seca y es blanda. La visibilidad es poca porque la arena está muy blanca. He ido con calma, cogiendo ritmo, hasta el kilómetro 80 que me ha cogido Van Beveren, he intentado rodar con él, era un ritmo muy alto y he conseguido aguantar unos 15 kilómetros hasta que he ido perdiendo la referencia y he llegado solo a meta. En general, bien, continuamos el Dakar en orden que es lo que importa”, ha terminado.

Este día 12 de enero, primera parte de la etapa maratón, cuando los pilotos no tendrán asistencia. Son 274 kilómetros de especial y 153 de enlace, de nuevo en un terreno 100% de arena y protagonizado por las dunas. Toca gestionar la mecánica porque no estará permitida la asistencia y, al día siguiente, hay que hacer otros 185 kilómetros de especial con un festival de dunas, un terreno que castiga bastante la mecánica. Hasta ahora, la Sherco de Santolino ha respondido perfectamente y el salmantino ha seguido su táctica de limitar riesgos. Después, solo quedarán la etapa de salida del ‘empty quarter’ y la última etapa en una especial en la playa con pocas opciones de cambiar la clasificación.