Santolino sufre en las dunas de Abu Dhabi que nada tienen que envidiar al Dakar

Lorenzo Santolino (Sherco) ha sufrido en las dunas del empty quarter, el desierto en el que discurre desde este lunes el Desert Challenge de Abu Dhabi, que pasa por ser una de las zonas más inhóspitas del mundo y con las dunas más complicadas para los pilotos de motos. El salmantino ha cedido tiempo en una etapa muy dura, con más de 300 kilómetros totalmente compuestos por dunas y arena, y que ha puesto a prueba resistencia y ritmo.

Tras el aperitivo de este domingo, Santolino afrontaba la tercera jornada del rally sabiendo lo que tocaba: 316 kilómetros de especial 100% dunas. Partía en una posición favorable, puesto 12 en la salida tras el resultado del domingo, con pilotos punteros por detrás, pero con un hándicap importante: las dunas son el terreno en el que más tiene que aprender todavía. Además, era etapa maratón, no podrán tocar las motos hasta este martes, con lo que había que tomar algunas precauciones. Tras hacer parte de la etapa en solitario, se ha ido enganchando a varios pilotos para marcar un ritmo, pero muchas de las dunas las ha tenido que afrontar en solitario, lo que le ha generado un gran desgaste. La etapa la ha ganado Ross Branch (Hero), uno de los pilotos con los que ha estado Santolino, pero que ha marcado la diferencia de ritmo en las dunas. El liderato sigue en manos de Kevin Benavides (KTM).

“La especial ha sido bastante dura a pesar de que el kilometraje no es elevado en comparación con una etapa del Dakar, pero era todo dunas. El efecto de las dunas en el físico, a la vista, en el cansancio, es alto porque hace falta mucha concentración para saber qué tipo de duna es, si es cortada, si es rápida... eso desgasta bastante. Y también la temperatura, ha hecho bastante calor al mediodía”, ha comentado.

“Me estoy tomando la carrera como un aprendizaje, este desierto es muy particular, hay zonas muy rápidas que no soy capaz de entender dónde vienen las dunas cortadas y me hace rodar más en seguridad. La posición de salida hoy no era mala, había más marcas, pero me ha costado poder tener a alguien para seguir y aprender, los primeros 100 km los he hecho solo, luego ha llegado Klein y ha estado 60 kilómetros delante, luego he pasado yo delante y después del repostaje nos han alcanzado Howes y Branch. He estado 15 kilómetros de dunas con ellos, el ritmo era muy alto, pero les he perdido en una zona de arena blanda y no les he podido seguir: cuando pierdo la referencia visual de lo que ellos hacen en las crestas no puedo llevar su ritmo”, ha comentado el piloto que espera ir cogiendo confianza y experiencia.