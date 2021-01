Santolino sigue firme en el Dakar y sube otro puesto en la general

Lorenzo Santolino (Sherco) ha dado un nuevo paso para acabar el Dakar 2021, y hacerlo en posiciones de mérito. Este martes, el salmantino ha finalizado la novena etapa en octavo lugar y sube un puesto en la general, ocupando el mismo octavo sitio en la provisional. Por el camino, otra jornada de supervivencia deportiva, de no perderse en la navegación, de mantener el ritmo frenético de delante y de no cometer errores como los que han llevado a dos favoritos más a tener que abandonar.

La novena etapa, un bucle con salida y llegada en Neom, constaba de 475 kilómetros de especial y partía a orillas del Mar Rojo. Las fotos espectaculares han dado paso a un recorrido de pistas rápidas y arenosas que ha castigado a los supervivientes. Santolino salía en el centro del pelotón de favoritos y ha mantenido su estrategia: navegar sin errores y a su ritmo. Ha vuelto a ir casi toda la jornada solo hasta que se ha encontrado con otros pilotos que se habían perdido. Al final, sexto tiempo en la línea de meta, que ha terminado siendo el octavo al devolverle tiempo la organización a pilotos que se habían parado a auxiliar a otros. Santolino gana un puesto en la general, en la que es octavo a 42 minutos: tiene más cerca el quinto puesto que al piloto que amenaza su ‘top ten’.

“Día largo, puntos complicados de navegación, he cometido algún pequeño error pero lo he salvado bien sin tener que volver hacia atrás prácticamente. Mucho polvo al principio, no podía progresar, no he querido tomar riesgos. He rodado bastante tiempo con Van Beveren, en una zona lenta con piedras, el ritmo ha estado bien y llevaba la navegación controlada. Después nos hemos juntado con Howes que se había perdido y ha aparecido de la nada. Hemos ido tirando un rato cada uno y al final, con el polvo, me he quedado un poco atrás y controlándoles de lejos para no tener ningún susto o darle a ninguna piedra”, ha comentado.

La etapa la ha ganado Kevin Benavides y el líder sigue siendo José Ignaci Cornejo, ambos de Honda, que se postulan como los grandes favoritos al triunfo final en competencia con Sam Sunderland, toda vez que hoy ha abandonado el doble ganador del Dakar Toby Price (KTM) tras caerse y lesionarse el hombro. Tampoco sigue Ross Branch (Yamaha) por rotura de motor. Este miércoles, décima etapa, casi 600 km, 341 de especial, sobre pistas y con orientación.