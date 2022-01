Santolino se aleja del ‘top 10’ antes del último día en el Dakar

Lorenzo Santolino (Sherco) ve alejarse las posibilidades de terminar en el ‘top ten’ del Dakar 2022, del que queda una etapa que será la última bala para el salmantino. Santolino se ha visto perjudicado este jueves, paradoja, por su buena actuación del miércoles cuando quedó quinto (fue cuarto por momentos por una sanción de un rival) en la etapa en la que estrenaba motor tras el cambio realizado por su equipo. El piloto de Sherco salía de los primeros, lo que no ha ayudado este año en casi ninguna etapa, y se ha visto en medio de la guerra de estrategias por la victoria final, pero tiene una última oportunidad este viernes para redondear una buena actuación.

La etapa de este 13 de enero se había anunciado como la más difícil y decisiva del Dakar, y fue lo segundo, pero no lo primero. Había navegación en los primeros kilómetros y de hecho ahí Santolino cometió un pequeño error que le costó algo de tiempo, pero casi todo fueron zonas de mucho gas y alta velocidad. Santolino salía a pista el quinto pero pronto vio cómo los que salían primeros, Price y Luciano Benavides, eran parados para dejarle toda la responsabilidad de abrir pista a los que venían por detrás: Barreda y Van Beveren, rivales directos de Sunderland, que pilota para una marca del grupo KTM como los pilotos que ‘pararon’, y también Santolino que venía por detrás. Esto les perjudicó a los tres: perdieron más de 20 minutos.

Con ese condicionante, Santolino no pudo más que seguir su ritmo sin poder ‘engancharse’ a nadie y acaba perdiendo tiempo en su objetivo de ganar posiciones tras el cambio de motor. Ahora es duodécimo en la general, pero tiene complicado mejorar, aunque queda una última etapa para redondear lo que ha sido una buena carrera, con un cuarto y tres quintos puestos en etapas. Sunderland da un paso decisivo para ganar el Dakar tras una estrategia perfecta del grupo KTM. Barreda, también perjudicado, casi se despide.

“Nada más salir, en el kilómetro 4, no he abierto bien un way point, ya estaba allí Van Beveren dando vueltas... No sé cómo nos hemos podido desviar tanto, no estábamos haciendo tan mal el rumbo y la verdad es que no entendía muy bien qué pasaba. Luego he visto que estaba en el camino bueno, pero demasiado a la izquierda, he ido casi un kilómetro hacia atrás y detrás ya vinieron Short y Van Beveren. He conseguido ir un rato con ellos, pero en las dunas no me podido aguantar el ritmo, había un gran sector de dunas. En general, la etapa solo ha sido difícil de navegación los primeros kilómetros”, ha dicho. “Al final era todo al 100% de gas y dunas, lástima de haberme dejado 4-5 minutos en ese way point, a partir de ahí, al máximo ritmo que he podido”, asegura.

El piloto argentino Kevin Benavides (KTM) ha ganado la etapa once y penúltima del Rally Dakar 2022, disputada con salida y llegada en Bisha sobre 346 kilómetros de especial, en una jornada en la que Joan Barreda (Honda) se despidió de la lucha por una general que refuerza y afianza el británico Sam Sunderland (GasGas).

Este viernes, última etapa, 164 kilómetros en los que será difícil cambiar mucho la clasificación.