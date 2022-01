Santolino remonta y se queda a las puertas del top 10

Lorenzo Santolino (Sherco) ha vuelto por sus fueros y ha protagonizado una gran etapa que le coloca, a dos jornadas del final del Dakar, en disposición de pelear por un top ten claro. El salmantino se ha visto hoy de nuevo con los mejores del rally tras acabar en cuarta posición la etapa en la que estrenaba motor en su moto tras la decisión estratégica del equipo de cambiarlo por seguridad mecánica. Ahora es undécimo en la general, pero está a un minuto del décimo puesto y a un paso del puesto que ocupaba antes de las dos etapas tras el descanso.

La etapa de este 12 de enero se anticipaba de altas velocidades, con cruces de pistas y terreno arenoso que ha provocado el polvo que lleva acompañando a los pilotos esta segunda semana de carrera. Santolino partía desde el puesto 25 y ha hecho una gran remontada en una jornada de atrás hacia delante que le ha llevado hasta el quinto puesto en meta, que después ha sido el cuarto con una sanción de 4 minutos a Barreda. Santolino se ha visto de nuevo con los mejores que ahora mismo están peleando por el triunfo final y los puestos de podio, aunque las diferencias han sido escasas. A pesar de ello, ha ganado un puesto y ahora es undécimo en la general provisional a un paso de los puestos en los que estaba antes del cambio de motor.

“Etapa de nuevo bastante rápida, he ido cogiendo a algunos pilotos, creo que llevaba buen ritmo hasta el repostaje. Después venía una zona de pistas en la que había visto que iba más o menos noveno a tres minutos del primero y he decidido tomarme con calma la segunda parte, las pistas de montaña, podía recortar tiempo pero he preferido un ritmo fluido para llegar bien a final de etapa, sin atacar al límite, pero pensando en la etapa de mañana que en teoría es la más dura del Dakar a nivel de navegación. Estoy concentrado y confiaré en mi navegación”, ha comentado el salmantino.

La victoria de etapa ha sido para Toby Price, ganador del rally en pasadas ediciones, que asoma justo en el momento decisivo, aunque está un poco lejos en la general. La provisional la vuelve a encabezar Van Beveren con Sunderland y Quintanilla en poco más de 6 minutos y los cinco primeros, con Barreda cerrando, en poco más de diez minutos. Hoy se cae de los aspirantes el actual campeón, Kevin Benavides, que ha roto montura.

Clasificación. Etapa 10

1. T. Price (KTM) 3h 05.32

2. L. Benavides (Husqvarna) a 2.09

3. A. Van Beveren (Yamah) a 3.35

...

4. L. Santolino (Sherco) a 5.40

General provisional

1. A. Van Beveren (Yamaha) 33h 27.06

2. S. Sunderland (Gas Gas) a 5.59

3. P. Quintanilla (Honda) a 6.15

...

11. L. Santolino (Sherco) a 40.03