Santolino recupera posiciones en la primera etapa del Dakar

Lorenzo Santolino (Sherco) ha cuajado un buen primer día en el Dakar y, tras el aperitivo del prólogo, este 1 de enero ha protagonizado una buena jornada con importantes réditos. De entrada, ha terminado con el undécimo tiempo a pesar de salir de los primeros a pista y ocupa el duodécimo puesto en la general. Y lo hace con buenas sensaciones en la que ha sido la primera etapa de verdad y primer contacto con las dunas.

La etapa del primer día del año constaba de 367 kilómetros de especial y otros 234 de enlace y era la primera ‘en línea’, aunque discurría en un bucle con salida y llegada al Sea Camp, el nuevo vivac que el Dakar ha estrenado este año para sus primeros días. La organización anticipaba un menú de pistas pedregosas, arena y las primeras dunas de un rally que las va a tener en abundancia. Santolino salía el octavo a pista tras la prólogo y, de los que salía delante, ha sido uno de los que mejor ha salvado la papeleta. Ha logrado alcanzar hasta al piloto que salía tercero, su compañero en Sherco Harith Noah. De los que salían delante, solo dos pilotos han tenido mejor día que Santolino.

En la línea de meta, Santolino ha marcado el undécimo tiempo, a 7.38 del ganador de la jornada, Daniel Sanders (Gas Gas) que ha desbancado en el último parcial a Mason Klein, que iba líder todo el día, y que al final ha sido superado también por Pablo Quintanilla (Honda) y Ricky Brabec (Honda) a 7 y 10 segundos, respectivamente. El líder de la provisional es el propio Sanders, con Santolino en el puesto 12.

“Ha sido una etapa muy bonita, mixta. Hemos empezado en una zona rápida al lado del mar, luego zona de desierto más arenoso, sobre el kilómetro 100 hemos entrado en una zona de cañones, más pedregoso y técnico, más lento. Y luego una zona de dunas en la segunda parte de la especial”, ha explicado. “He ido bastante bien de sensaciones, salía octavo y ha alcanzado al tercero, no he perdido mucho dentro de que siempre cuesta adelantar a pilotos con polvo, he tenido suerte. Contento con el ritmo en general, falta algo en las dunas donde el ritmo no es el de los ‘top’. En el resto de terrenos, muy bien, navegación a buen ritmo, la moto la conozco muy bien, está funcionando muy bien, conozco sus reacciones. Contento”, ha comentado.

Este día 2, segunda etapa con salida del Sea Camp y llegada en Alula, 158 kilómetros de enlace y 430 de especial, con terreno variado, especialmente pistas duras y pedregosas y la entrada en los espectaculares cañones de la zona.