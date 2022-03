Santolino paga salir de los primeros en la Desert Challenge de Abu Dhabi

Lorenzo Santolino (Sherco) ha empezado este domingo cediendo algo de tiempo la primera etapa en línea del Desert Challenge de Abu Dhabi, algo con lo que contaba por la posición de salida que le había tocado. No obstante, se ha mostrado satisfecho con la primera toma de contacto sobre los casi 300 kilómetros de esta jornada en la que ha visto ya las primeras dunas que serán el 100% del terreno que pisen a partir del lunes y que es su gran reto de esta carrera: mejorar en este tipo de terreno. Decimotercero a algo más de 14 minutos, pero esto solo acaba de empezar.

La primera especial sumaba 297 kilómetros entre cronometrada (262) y enlace. Santolino salía sexto a la pista tras el prólogo del sábado en el que hubo una importante lucha entre los más rápidos porque los mejores tiempos elegían puesto de salida entre los 15 primeros, y ya se sabe que abrir pista es una complicación y sinónimo de perder tiempo. El salmantino salía de los primeros y vio como llegaban otros pilotos desde atrás, cediendo tiempo, pero con un punto a su favor: este lunes el orden de salida ya es el de la etapa precedente y saldrá en buenas posiciones para seguir el ritmo de navegación y paso por dunas.

Santolino ha logrado el decimotercer puesto a 14.16 del ganador de la jornada, que no ha sido otro que el vigente ganador del Dakar, Sam Sunderland (Gas Gas) que eligió salir muy atrás y ha superado en meta a Pablo Quintanilla (Honda) y Kevin Benavides (KTM) completando la lucha del último Dakar. En la general, puesto doce para el salmantino a 12.58 del líder, el sorprendente sudafricano Docherty, ganador del prólogo.

“Contento de la etapa. La posición de salida no era de las mejores porque los pilotos rápidos estaban detrás casi todos, pero he conseguido seguir un buen ritmo cuando me ha alcanzado Luciano Benavides, se me ha distanciado luego un poco en el repostaje, había un poco de polvo. Luego hemos llegado en un grupo Howes, Benavides y yo con el sudafricano que salía primero, y ha llegado muy cerca Joaquim Rodrigues. Cuando sales en esta posición y llegas a cabeza de carrera abriendo pista el ritmo es más lento, pero me ha venido bien para conocer este desierto. Hay zonas rápidas, con visibilidad complicada, zonas con dunas cortadas que cuesta un poco ver, pero me he divertido”, ha comentado sobre la etapa. “Mañana empiezan las verdaderas zonas de dunas, 100% dunas, entramos en el erg que viene de Arabia hasta Emiratos, el empty quarter, y es donde va a haber que tener cuidado. Seguir aprendiendo, intentar llevar un buen ritmo y pasarlo bien. De momento la moto bien, yo me he encontrado a gusto y vamos a por otro día”, ha adelantado sobre la llegada de las dunas.

Clasificaciones

Etapa 1

1. S. Sunderland (KTM)

13. L. Santolino (Sherco) a 14.16

General

1. M. Docherty (Husqvarna) 3h41.02

12. L. Santolino (Sherco) a 12.58