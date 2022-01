Santolino: ‘Me ha faltado preparación y presupuesto para este Dakar’

Lorenzo Santolino ha disputado ya su cuarta edición del Dakar y la segunda en la que consigue acabar toda la prueba, algo que viendo la dureza y dificultad del recorrido se puede celebrar también como un triunfo. Un Santolino más maduro, más regular y más adaptado valora su undécimo puesto final en la general pero advierte de que ya está pensando en la próxima edición para estar peleando en el top 5 en motos.

–Con todo lo demostrado en el Dakar, al final, ¿el puesto número 11 en la general le sabe a poco?

–A cualquiera le gusta acabar mejor y más en nuestro caso por todo lo que hemos trabajado. Independientemente del resultado, que es en lo que se fija todo el mundo, he tenido sensaciones muy positivas y estoy satisfecho con el buen trabajo realizado.

–Se le ha visto más cómodo en esta cuarta edición del Dakar en la que participa...

–Sí, he llegado bien físicamente y me he encontrado muy bien. En la navegación he cometido pocos errores. He perdido tiempo, pero es que todos los pilotos pierden algo de tiempo. Hemos estado en el top 5 casi toda la prueba y solo en los últimos días nos hemos salido de esos puestos.

–Conociéndole, ¿pensando ya en su quinta edición del Dakar el próximo año?

–De momento, analizando la cuarta, que nos va a ayudar de aprendizaje para la que será mi quinta edición. Ahora toca analizar dónde debemos trabajar tecnológicamente para ir dando pasos de cara al próximo Dakar.

–¿Qué le ha faltado a Lorenzo Santolino en este Dakar?

–Tiempo y presupuesto. No hemos podido hacer los mismos kilómetros y carreras previas que otros equipos. Con la covid no hemos podido estar en varios test que estaban programados para preparar el Dakar.

–¿Qué ha visto de diferente en este Dakar en relación con los tres anteriores que había disputado?

–El trazado quizá era más arenoso con velocidad más alta y he visto zonas menos montañosas que me han venido mejor ya que han sido más fáciles de superar.

–¿Se marca ya el reto del top 5 en el próximo Dakar?

–Hasta la etapa 8 todo pintaba bien en el top 5, pero al final por diversos problemas no ha podido ser, pero trabajaremos para intentarlo en la próxima edición. De todos modos es un reto ambicioso ya que no es nada fácil estar entre los cinco primeros.

–Una de las claves del Dakar es que hay muchos factores que no están en la mano del piloto...

–Sí, no están en nuestra mano variables que no puedes entrenar. Son cosas en las que no puedes decidir y lo único es que te entrenas para gestionarlas lo mejor posible. Afrontar esos imprevistos y saber cómo salir de ellos es parte del juego de correr un Dakar.

–Y ahora, ¿vacaciones?

–No, estoy en el Mundial de Rally cuya primera prueba ha sido el Dakar, pero ahora a principios de marzo llega Abu Dabi. Tendré unos días de vacaciones pero pensando ya en las pruebas del Mundial. La mayoría de las pruebas son antes de verano, por lo que el calendario no es el más óptimo para mi entrenamiento que se centra en llegar bien al próximo Dakar, pero nos vendrán bien estas carreras.