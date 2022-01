Santolino mantiene su sexto puesto en el Dakar tras la neutralización de la etapa por su peligrosidad

El piloto salmantino Lorenzo Santolino ha terminado la sexta etapa en decimotercera posición, después de que la organización la neutralizara en el kilómetro 101 por lo peligroso en el que se había convertido el trazado.

La especial de moto y quad se ha parado a la altura de la primera neutralización (PK101). “El mal estado de la pista debido al paso de autos y camiones en el día de ayer sumado a las intensas lluvias de los últimos días, han provocado que la pista sea intransitable”, detalló la organización.

Así, la clasificación se ha establecido basándose en los tiempos marcados en el kilómetro 101, y todo después de que en la quinta etapa la especial se parase también por motivos de seguridad por la falta de helicópteros para cubrir en recorrido y asistir a los participantes.

La etapa fue para el australiano Daniel Sanders, que aventajó en 2:26 minutos a su compañero y líder, el británico Sam Sunderland, mientras que el austríaco Matthias Walkner (KTM) fue tercero a 2:36. El mejor español fue Lorenzo Santolino (Sherco), decimotercero, por delante de Joan Barreda (Honda).

En cuanto a la general, Sunderland tiene 2:39 de margen sobre Walkner, con Sanders tercero a 5:35. Lorenzo Santolini es sexto a 18:22 minutos y Joan Barreda, en esta general provisonal, es noveno a 25:59 minutos del británico.

“En el primer repostaje, kilómetro 100, han parado la etapa. Está súper peligroso con zonas con piedra que los coches han dejado muy destruidas -señaló Santolino-. Se rueda a velocidad media y es una lotería quedarte encima de la moto, sobre todo en zonas un poco blandas, sin que llegue a ser arena, que los coches van a buscar las zonas duras y debajo de la arena están todas las rocas y escalones duros, muy peligroso”, ha comentado.

“En el kilómetro 2,9 Ross Branch se ha caído en un bordillo tapado de arena, bastante fuerte, espero que esté bien. Por seguridad han cortado la etapa”, ha dicho. “He salido cauto, la moto se movía muchísimo, he intentado ir paralelo a las trazas y evitar las roderas. En el kilómetro 51 he hecho un error, estaba buscando un waypoint que ya había validado, no lo he entendido en ese momento”, ha señalado.

CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA

1. Daniel Sanders (AUS/GasGas) 51:43.

2. Sam Sunderland (GBR/GasGas) a 2:26.

3. Matthias Walkner (AUT/KTM) 2:36.

4. Pablo Quintanilla (CHI/Honda) 3:15.

5. Ricky Brabec (USA/Honda) 3:19.

...//...

13. LORENZO SANTOLINO (ESP/Sherco) 5:21.

14. JOAN BARREDA (ESP/Honda) 5:27.

CLASIFICACIÓN GENERAL

1. Sam Sunderland (GBR/GasGas) 19:55:59.

2. Matthias Walkner (AUT/KTM) a 2:39.

3. Daniel Sanders (AUS/GasGas) 5:35.

4. Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha) 7:43.

5. Pablo Quintanilla (CHI/Honda) 17:44.

...//...

6. LORENZO SANTOLINO (ESP/Sherco) 18:22.

9. JOAN BARREDA (ESP/Honda) 25:59.