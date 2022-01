Santolino continúa escalando en la etapa más larga y ya es quinto en la general del Dakar

Loren Santolino (Sherco) ha hecho de la constancia su estrategia para estar en los puestos de privilegio de este Dakar, una táctica que le está dando unos resultados óptimos. Este día 5 de enero ha firmado una etapa casi perfecta en la que no sólo ha marcado uno de los mejores tiempos, sino que ha subido otro puesto en la general provisional en la que ya es quinto y confirma que puede aspirar a todo en este comienzo de rally. De paso, se ha llevado la experiencia de rodar con todo un piloto de MotoGP.

La etapa de este 5 de enero era la más larga de la edición, al menos, en cuanto a kilómetros de especial, con nada menos que 465 contra el crono en un terreno variado de pistas, dunas, arena y los peligrosos ríos secos, los ouadis, con más pilotaje que navegación pero sin que faltaran lugares donde la orientación era fundamental.

Santolino salía en una posición óptima tras su puesto en la etapa del día anterior y le ha sacado mucho rendimiento a esta circunstancia. De hecho, ha estado en el grupo de los ‘ganadores’ del día junto a Barreda, Quintanilla, su compañero Gonçalves o el sorprendente Danilo Petrucci, piloto de MotoGP hasta hace sólo unas semanas.

Santolino ha rodado casi todo el día con el italiano en un tándem perfecto: en las zonas de navegación tiraba el salmantino y en las de más velocidad se ponía delante Petrucci, que debuta en un Dakar poco más de un mes de terminar el Mundial de MotoGP y que ha demostrado tener velocidad. La victoria de etapa para Joan Barreda (Honda) que ha recuperado casi todo lo que perdió en la primera jornada en línea. El liderado sigue en manos de Sam Sunderland (Gas Gas) y Santolino ha subido un puesto, del sexto al quinto, a cinco minutos y medio de las plazas de podio y un poco más cerca que ayer del líder provisional. Sin duda, un gran día.

“Día muy largo, he ido a buen ritmo casi todo el tiempo, pistas muy rápidas y navegación de estar concentrado, pero esperaba algún punto más complicado. Al kilómetro 80 me ha alcanzado Petrucci, tenía un ritmo muy bueno y me he ido con él, ha conducido muy bien. Hemos hecho un buen tándem porque en las zonas rápidas él iba tirando y en zonas de navegación más complicadas tiraba yo delante. Etapa positiva. Otro día más, es bueno haber ido hoy a este ritmo para ir cogiendo confianza, me encuentro bien con la moto, en las zonas rápidas hemos mejorado con más estabilidad”, ha comentado.

Este día 6 de enero, quinta etapa con 346 km de especial y más de 200 de enlace, y cambio de terreno: pistas duras y 80 kilómetros de dunas para terminar.

Clasificación. Etapa 3

1. J. Barreda (Honda) 4h 06.06

2. P. Quintanilla (Honda) a 4.37

3. D. Petrucci (KTM) a 6.53

...

5. L. Santolino (Sherco) a 8.56

General provisional

1. S. Sunderland (Gas Gas) 15h 30.01

2. M. Walkner (KTM) a 3.00

3. A. Van Beveren (Yamaha) a 4.54

...

5. L. Santolino (Sherco) a 10.28