Santolino asciende al quinto puesto y apunta al podio en el Dakar

Lorenzo Santolino (Sherco) terminó quinto en la séptima etapa del Dakar, que se ha disputado este domingo, y se colocó también quinto en la clasificación general, donde ha ascendido un puesto.

Haciendo gala de una regularidad encomiable, el salmantino está cada vez más cerca del podio. Apenas un minuto y 11 segundos le separan de los puestos de privilegio.

Tras el día de descanso, la etapa supuso una revolución, puesto que cambió el líder, uno de los favoritos quedó eliminado sin empezar la especial y tanto Santolino como Barreda, que hizo tercero en la etapa con su clavícula rota, se han metido en pomada de los puestos de privilegio.

“Ha sido una etapa que se ha hecho larga por la intensidad, de ritmo alto. Barreda y Benavides me alcanzaron y luego hemos rodado juntos durante muchos kilómetros, ayudándonos bastante con la navegación. Barreda ha aguantado bien el ritmo y ha ido tirando del grupo. Cuando se ha vuelto más rápido he perdido un poco el contacto con ellos y me he quedado sin su referencia. No he perdido mucho, es un día positivo”, reflexionaba Santolino en meta.

CLASIFICACIÓN 7ª ETAPA

1. Nacho Cornejo (Honda) ) 3h 29:30

2. Kevin Benavides (KTM) a 44 s.

3. Joan Barreda (Honda) a 2:51

4. Luciano Benavides (Husqvarna) a 7:50

5. Lorenzo Santolino (Sherco) a 8:29

CLASIFICACIÓN GENERAL

1. Adrien Van Beveren (Yamaha) 23h 45:02

2. Matthias Walkner (GasGas) a 5:12

3. Kevin Benavides (KTM) a 5:23

4. Sam Sunderland (KTM) a 5:38

5. Lorenzo Santolino (Sherco) a 6:34

...

6. Pablo Quintanilla (Honda) a 10:16

7. Joan Barreda (Honda) a 8:33